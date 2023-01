Vrouwenavond ‘Wat denk je zelf?’ met Corien Struijk

52 minuten geleden

DORDRECHT • Vrouwen van Hoop organiseren op donderdag 9 februari een vrouwenavond over het thema ‘Wat denk je zelf?’.

Hoe zie jij jezelf en hoe kom je over op de ander? Tijdens de Vrouwenavond in Dordrecht denken bezoekers na over deze vragen, samen met identiteitscoach Corien Struijk uit Sliedrecht. Corien spreekt over het thema met Bijbelse voorbeelden. Het wordt een avond met een leerzame boodschap, muziek en een gezellig spel. Op deze avond deelt een vrouw die in behandeling was bij De Hoop haar verhaal.

Deze avond zetten bezoekers zich ook samen in voor moeders bij De Hoop. Dankzij een gift kunnen de kinderen naar de opvang, terwijl de moeder zich focust op haar herstel. Buiten de behandelingen kunnen ze samen zijn, want moeder en kind horen bij elkaar.

Aanmelden kan op www.vrouwenvanhoop.nl/activiteiten. Vrouwen van Hoop Vrouwen van Hoop (voorheen Vrouwen lopen voor Vrouwen) vormt een warm netwerk van vrouwen die hoop doorgeven en een lichtpuntje zijn voor vrouwen bij De Hoop. De activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen, om elkaar te inspireren, te motiveren en te bemoedigen.