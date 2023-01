Week van Gebed in kerken langs de Lek

ma 9 jan 2023, 12:09

Algemeen 143 keer gelezen

NIEUWPOORT/GROOT-AMMERS • Diverse kerken in Nieuwpoort, Langerak en Groot-Ammers organiseren van zondag 15 tot en met zondag 22 januari 2023 de Week van Gebed.

De Week van Gebed voor eenheid van christenen moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Tijdens de Week van Gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Samenkomsten zijn op zondag 15 januari vanaf 20.00 uur in het Hervormd Centrum aan de Bij de Kerk 10 in Nieuwpoort, op maandag 16 januari om 19.00 uur in Het Anker aan de Lekdijk 153 in Langerak, op dinsdag 17 januari om 19.00 uur in de Koningskerk aan de Julianstraat 88 in Langerak, op woensdag 18 januari om 19.00 uur in het Verenigingsgebouw aan de Hoogstraat 1 in Nieuwpoort, op donderdag 19 januari om 19.00 uur in het Hervormd Centrum in Nieuwpoort, op vrijdag 20 januari om 19.00 uur in Het Anker in Langerak, op zaterdag 21 januari om 19.00 uur in de Koningskerk en op zondag 22 januari om 20.00 uur in Sporthal De Reiger in Groot-Ammers.

Zondag 15 januari staat er koffie en thee klaar in het Hervormd Centrum, na de avonddienst. De gebedssamenkomsten duren een uur. Voor meer informatie: www.weekvangebed.nl.