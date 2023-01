De avondbus tussen Ameide en Utrecht is weer terug

AMEIDE • De avondbus tussen Ameide en Utrecht is weer opgenomen in de dienstregeling van Qbuzz. “Een wondertje”, vindt Sam Janse, secretaris van de Stichting Ameide Duurzaam, die actie voert om de buslijn te promoten.

Janse: “Als je voor duurzaamheid bent, ben je ook voor goed openbaar vervoer. Dus vandaar dat we ons hiervoor hebben ingezet. Arie Mesker, lid van ons bestuur, heeft eindeloos gesprekken gevoerd met ambtenaren, met leden van de gemeenteraad en met de Provinciale Staten om dit voor elkaar te krijgen. Op het platteland zijn eind vorig jaar veel bussen verdwenen, maar wij hebben de avondverbinding terug.”

Problemen met de belbus

“Er was wel zoiets als een verbinding tussen Utrecht en Ameide”, vertelt Janse. “Maar dan moest je tussen Meerkerk en Ameide gebruik maken van een belbus”.

Hij is ervaringsdeskundige: “Dat ging en gaat vaak mis. Dan had je een busje besteld en dan kwam er niks. ‘Heel vervelend mijnheer voor u, maar we hebben op het ogenblik geen chauffeur voor u beschikbaar’, kreeg je te horen als je erover belde. En dan sta je daar een uur te wachten onder het viaduct bij de A27 in Meerkerk. Deelname aan het OV is in deze regio toen ook hard achteruit gelopen. Daarom zijn we erg blij met de vaste verbinding die we weer hebben.”

De situatie is niet helemaal zoals voor de coronaperiode, want er is nu in de avond een overstap tussen Utrecht en Ameide in Vianen. Tussen Utrecht en Vianen rijden er ’s avonds heel wat bussen, tussen Vianen en Ameide een keer in het uur een bus van U-OV. Wie ’s avonds van Ameide naar Utrecht wil kan ook elk uur tot 23.52 uur mee. Ook met een overstap in Vianen.

Campagne

Ameide Duurzaam is natuurlijk bang dat deze bus geen blijvertje is als er weinig mensen gebruik van maken. Daarom is de stichting een campagne begonnen om de bus en vooral de avondbus te promoten. Door alle brievenbussen in Ameide, Tienhoven aan de Lek en Sluis gaat een dezer dagen een flyer met informatie over de bus. Daaraan vastgeniet zit een gratis buskaartje ter waarde van 4,85 euro dat de reiziger in kan zetten voor de avondbus van U-OV. Het kaartje is het hele jaar geldig, mits de reiziger de datum en tijd van de reis erop schrijft.

Janse: “Het is natuurlijk wel even opletten, want je kunt er niet mee in een Qbuzz van Utrecht naar Vianen. Het moet echt om een bus van U-OV gaan en die rijden hier alleen ’s avonds. Vanuit Utrecht richting Ameide vanaf 20.17 uur, vanuit Ameide richting Utrecht vanaf 20.54 uur. Het is vervelend dat de informatie van 9292.nl op dit punt niet helemaal betrouwbaar is. Er kan nog meer aan het OV verbeterd worden”, vertelt hij lachend. “De exacte tijden waarop de bussen van U-OV rijden staan op de website van Ameide Duurzaam.’

Sociaal beleid

Op het platteland is het busvervoer vaak minimaal. Het is niet altijd lonend om in kleinere woonkernen een vaste lijnbus te laten rijden. Janse: “De bus is hier in de afgelopen jaren veel reizigers kwijtgeraakt. Bijvoorbeeld bij de laatste aanbesteding. Er ging in de begintijd heel veel fout en dan haken mensen af. Oude mensen die graag naar Utrecht gingen voor een film of een concert bleven thuis. Jonge mensen die afhankelijk zijn van het OV gingen verhuizen. Asielzoekers werden belemmerd in hun inburgering. Mensen die bewust zonder auto reisden en in Ameide gingen wonen omdat daar goed openbaar vervoer was, zagen hun bus ‘s avonds ineens verdwijnen. De overheid moet ook in dit opzicht een betrouwbaar en sociaal beleid voeren. Mag het wat kosten? Als je de reële milieukosten van de auto doorrekent is het OV, alle subsidies meegerekend, nog steeds veel goedkoper.”