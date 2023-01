ingezonden mededeling

Hoe belangrijk kan de juiste werkkleding zijn voor het bedrijf?

zo 8 jan 2023, 10:04

Wanneer je op straat loopt, zul je vast een heleboel mensen in werkkleding zien. Werknemers worden vaak verplicht werkkleding, zoals werkjassen, te dragen wanneer er wordt gewerkt met bijvoorbeeld giftige stoffen of wanneer de kans op ongelukken op de werkplaats groot is.

Echter, dat is niet de enige reden waarom er werkkleding wordt gedragen. Zo zorgt het dragen van werkkleding ook voor een professionele uitstraling en groeiende merkbekendheid voor het bedrijf. Daarnaast is het belangrijk je je comfortabel te voelen tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden en hier kan de juiste werkkleding voor zorgen. Wil je weten hoe belangrijk de juiste werkkleding kan zijn voor je bedrijf?

In dit artikel lees je hier meer over.

Het dragen van comfortabele kleding

Iedere dagen werken je medewerkers natuurlijk keihard om de kwaliteit van je bedrijf te vergroten. Comfort is daarbij zeer belangrijk en daarom ook topprioriteit. Stel dat je werknemers broeken dragen waarin zij zich niet goed kunnen bewegen en daarom een lagere arbeidsproductiviteit scoren, dan zijn zowel je werknemers als jij niet blij. Door bijvoorbeeld goede werkbroeken beschikbaar te stellen, zullen je werknemers even hard blijven werken, waardoor er ook beter gepresteerd zal worden.

Veiligheid staat voorop

Loop je veel risico op je werkplaats, dan is de sleutel tot veilig werken het dragen van werkkleding. Je hebt hier verschillende soorten van, denk aan (reflecterende) veiligheidskleding. Deze type werkkleding is geschikt voor wanneer je tijdens je werk goed zichtbaar moet zijn voor anderen. Zo zullen verkeersregelaars vaak op en langs de openbare weg bezig zijn met het uitvoeren van wegwerkzaamheden. Hier zullen er ontzettend veel auto’s voorbij rijden, waarbij niet iedereen even oplettend zal zijn. De reflecterende kleding zal er dan voor zorgen dat je extra opvalt en er ongelukken voorkomen kunnen worden.

Het omgaan met werkkleding

Nu het bekend is waarom werkkleding belangrijk is, is het ook goed om te weten hoe je ermee moet omgaan. Allereerst moet je ervoor zorgen dat je werknemers de juiste maat dragen. Doen ze dat niet, dan zal de werkkleding niet voldoende bescherming bieden. Ten tweede, de werkkleding moet altijd schoon zijn om contactallergie te voorkomen. Ten derde, is het aan te raden het reinigen van de werkkleding uit te besteden aan bedrijven die hier gespecialiseerd in zijn.

Kortom, de juiste werkkleding is topprioriteit. Niet alleen biedt het je werknemers comfort aan, maar ook veiligheid.