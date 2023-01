ingezonden mededeling

Op deze manier ga je om met opgelopen letselschade

Letselschade komt in verschillende vormen en gradaties voor, evenals dat dit het gevolg kan zijn van sterk uiteenlopende situaties. Denk aan een kop-staart botsing in het verkeer, een ongeluk op de fiets of op een scooter, een ongeval op de werkvloer en bijvoorbeeld een ongeval tijdens een rit met het openbaar vervoer. Hoe ga je om met letselschade? Of nog beter: hoe ga je om met de gevolgen, voortkomend uit het letsel wat je opgelopen hebt door andermans toedoen? In dit artikel lees je er meer over. Vaak blijkt het behoorlijk lastig te zijn om de opgelopen letselschade te kwantificeren. Hoe kom je in zo’n geval tot een passend voorstel voor een schadevergoeding, waarmee de gevolgen van de opgelopen letselschade vergoed worden?

Tip: een schadevergoeding voor letselschade berekenen bij RN Letselschade is een goede eerste stap. Het geeft je een beeld van een reële schadevergoeding in jouw situatie.

Factoren die invloed hebben op berekening letselschade

Er zijn verschillende factoren die impact hebben op de berekening van letselschade. Denk bijvoorbeeld niet alleen aan de medische kosten voor het herstel van letselschade, maar ook aan de kosten voortkomend uit het feit dat je enige tijd niet kunt werken. Mogelijk heb je bij een verkeersongeval een vinger gebroken, als gevolg waarvan je geen kantoorwerk of werk in de bouw uit kunt voeren. Een partij gespecialiseerd in het bieden van hulp bij het indienen van een claim voor de opgelopen letselschade kan je hier meer over vertellen.

Vergoeding letselschade niet alleen bij schade door andermans toedoen

Wist je dat niet alleen letselschade veroorzaakt door anderen vergoed wordt? Je kunt in aanmerking komen voor een vergoeding, wanneer je betrokken bent geweest bij een ongeval met de fiets. Ook wanneer je als voetganger letselschade oploopt kun je rekenen op een vergoeding, los van de schuldvraag. In andere gevallen moet een wederpartij aansprakelijk worden gesteld om de letselschade vergoed te kunnen krijgen.

Letselschade kent verschillende vormen

Bij het indienen van een claim voor een schadevergoeding bij letselschade dien je rekening te houden met het gegeven dat letselschade verschillende vormen kent. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen directe kosten, reiskosten, medische kosten, huishoudelijke hulp, persoonlijke hulp en bijvoorbeeld inkomensverlies. Dit zijn niet alle vormen van letselschade; er zijn er meer. Een specialist op het gebied van letselschade bepaalt samen met jou welke vormen van letselschade op jouw situatie van toepassing zijn en waarvoor daarmee een claim kan worden ingediend.