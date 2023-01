Hoogzwangere dievegge uit Groot-Ammers winkelt week ‘gratis’ bij Action in Arkel: ‘Schaam me dood’

ARKEL • Kaarsen, woonkussens, deurmatten, fotolijstjes en kleding. Ruim een week lang shopte een 29-jarige hoogzwangere vrouw uit Groot-Ammers naar hartenlust bij de Action in Arkel.

Alleen rekende ze bij de zelfscankassa, in bijzijn van haar peutertje, een groot deel van de spullen bewust niet af. ,,Het was niet zo’n heel goede periode. Ik schaam me dood’’, zei de dievegge vrijdag bij de politierechter.

Met haar tweede kind op komst wandelt de 29-jarige uit Groot-Ammers in de eerste weken van juli 2021 in totaal drie keer de Action in Arkel binnen. Elke keer rond acht uur ‘s avonds, zo ziet de bedrijfsleider van het filiaal van de winkelketen later op bewakingsbeelden.

Fotolijsten

In de gangpaden stopt ze haar winkelmandje vol met kaarsen, dekens, kussens, deurmatten en fotolijsten. Eenmaal klaar wandelt ze met haar peutertje naar de zelfscankassa’s, waar klanten hun eigen boodschappen kunnen inlezen én betalen.

Bij de Ammerse is het een ‘chaos’. Er worden spullen geretourneerd, dubbel aangeslagen en weggeklikt. Mede doordat het peutertje telkens artikelen uit het mandje haalt. Maar wat vooral opvalt: de klant rekent amper iets af.

‘Geld was er niet’

Bij haar derde strooptocht loopt de vrouw op 13 juli tegen de lamp en opgepakt door de politie. Het blijkt niet de eerste keer te zijn. In zowel 2018 als 2017 is de vrouw al bestraft voor diefstallen.

Eenmaal voor de politierechter bekent de Ammerse direct de nieuwe misdrijven. ,,Ik had een relatie die niet ging zoals het zou moeten zijn. Het klinkt misschien stom, maar dan probeer ik geluk te halen uit spullen. Alleen was het geld er niet’’, vertelt ze.

Rekening

“Koos u voor de duurdere artikelen’’, wil de rechter weten. ,,Ja, bij de kassa keek ik wat ik nog kon betalen van het beetje geld op de rekening en wat niet.’’

De rechter merkt op dat de dievegge ook een broek had aangetrokken en daarmee de winkel uitliep. De Ammerse vertelt: “Ik had een legging aan en heb die broek erover aangetrokken. Het was niet zo’n hele goede periode. Ik schaam me dood.’’

Straf

Inmiddels heeft de vrouw een bewindvoerder en volgt therapie. De officier van justitie ziet die verbetering, maar mag na de eerdere veroordeling geen werkstraf meer eisen. Ze vraagt daarom om drie weken voorwaardelijke celstraf. “Dat ze dit nooit meer doet als ze een winkel ingaat.’’

De rechter neemt de eis over. “Een boete kan niet, want u heeft geen cent te makken. En ik vind het niet nodig dat u naar de bak gaat. Een stevige stok is wel op zijn plaats.’’

Tekst: Persbureau Cerberus