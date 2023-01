Fouten in onderzoek gecorrigeerd; mogelijk toch windmolens in Zijderveld

vr 6 jan 2023, 18:38

VIJFHEERENLANDEN • De fouten in het onderzoeksrapport naar mogelijke locaties voor windmolens zijn hersteld. Uit dat onderzoek kwam het gebied Tienhoven/Hagestein als meest geschikte locatie naar voren. Ten onrechte, zo blijkt. Nu de fouten zijn gecorrigeerd komt Zijderveld als meest geschikte locatie naar voren.

De fouten in het onderzoek kwamen in december aan het licht, nadat een groep inwoners uit Everdingen en Hagestein de uitkomsten hadden bestudeerd en tot de conclusie kwamen dat bepaalde cijfers niet klopten.

Wethouder Joop van Montfoort gaat de raad adviseren om op twee locaties onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor windmolens: het bestaande windpark Autena bij Vianen én dus het gebied bij Zijderveld. Over dat laatste gebied is veel te doen. De vereniging Tegenwind Zijderveld is fel tegen de komst van windmolens in de omgeving van het dorp, terwijl energiecoöperatie De Knotwilg zich juist sterk maakt voor de komst van de turbines.

‘Zon op dak’

Volgens Van Montfoort is het noodzakelijk om de mogelijkheden voor windenergie te onderzoeken: “Het versnellingsprogramma ‘Zon op Dak’ (plaatsen van zonnepanelen) heeft voldoende potentie voor duurzame energieopwekking, maar brengt wel een risico met zich mee. Omdat we voor de aanleg hiervan afhankelijk zijn van inwoners en ondernemers kan het zijn dat we niet voor 2030 aan ons bod voldoen. Dit is reden om de gemeenteraad voor te stellen om op twee locaties onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor windturbines.”

Op deze wijze zijn we er zeker van dat het bod aan de RES U16 regio op tijd gehaald wordt en dat de gemeente, samen met haar inwoners, zelf de regie voert in deze zoekgebieden. Zo neemt Vijfheerenlanden haar verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst.”

Besluit

Op 24 januari spreekt de gemeenteraad in de commissie Ruimte, Wonen en Duurzaamheid over de invulling van het bod van de gemeente aan de RES U16 met zon en wind. In de raadsvergadering van 9 februari 2023 neemt de gemeenteraad een besluit.