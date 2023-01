Rotary Alblasserwaard schenkt cadeaukaarten aan Voedselbank

BLESKENSGRAAF/ARKEL • Rotary Alblasserwaard heeft 138 cadeaukaarten van Bol.com overhandigd aan de Voedselbank Giessenlanden-Zederik.

De kaarten worden uitgereikt aan de kinderen van de gezinnen die ondersteuning krijgen van de Voedselbank. De actie komt voort uit een wens in de wensboom van de Rotaryclub.

“Wat een mooi gebaar”, aldus Wil Verhaar, voorzitter van de Voedselbank Giessenlanden-Zederik. “Het is nog Kerstvakantie dus aardig wat kinderen kwamen zelf mee en waren blij verrast met de deze prachtige attentie. Ongetwijfeld zal het bij de kinderen thuis niet anders zijn.”

De wensboom, een oranje geschilderde knotwilg, is in 2018 geïntroduceerd door de Rotary Alblasserwaard en heeft op verschillende locaties in de Alblasserwaard gestaan. Momenteel bij Uitdragerij Arie Boer in de Graanbuurt in Giessenburg.

“Er zijn veel mensen die het verdienen eens even in het zonnetje gezet te worden, of mensen die ondersteuning nodig hebben. Onder het mom ‘doe een wens voor een ander mens’ kunnen verzoeken in de wensboom worden gehangen”, licht Coby van Dongen van Rotaryclub Alblasserwaard toe.

“De wenskaarten worden zorgvuldig gelezen en er wordt met de indiener contact gezocht om voldoende informatie in te winnen. Sinds 2018 zijn er al meer dan honderd wensen vervuld. Kleine wensen in de vorm van een bloemetje, een dinertje of een high tea maar ook grotere wensen, zoals een nieuwe laptop, kleding of een uitstapje.”

Het geld voor de financiering van de wensen komt voort uit fundraising acties die leden van de Rotaryclub door het jaar heen organiseren, zoals de Haring Paling Party, die in 2023 op 15 juni zal plaatsvinden. Uiteraard zijn donaties ook altijd welkom via NL51 RABO 0350.8004.13 t.n.v. Rotary Alblasserwaard.