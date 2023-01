Proces school stagneert: ‘Maar Giessen-Oudekerk hoeft niet bang te zijn dat er een streep door het plan gaat’

GIESSEN-OUDEKERK • Het gebouw van basisschool Giessen-Oudekerk in het gelijknamige dorp is sterk verouderd. Plannen voor nieuwbouw lopen flinke vertraging op.

Er was een nieuwbouwplan voor de school, maar het budget is inmiddels ontoereikend. Deze maand bespreekt de gemeenteraad een nieuw plan.

Sinds 2017 maakt een aantal inwoners zich sterk voor nieuwbouw. Ondanks jarenlange vertraging en tegenslag hopen Jaco de Bruin (Dorpsschool in Actie) en Ronald van Someren (Oudkerks Belang) nog steeds op een multifunctioneel centrum (MFC) voor hun dorp, met ruimte voor de school, verenigingen en de Dorpskamer en ook voor nieuwe woningen.

Niet rendabel

De Bruin en Van Someren vinden het allemaal veel te lang duren. De Bruin: “O2A5, stichting voor openbaar primair onderwijs, vroeg het dorp in 2017 met een burgerinitiatief te komen voor een nieuwe school in een gebouw met een bredere functie. Voor de stichting is het huidige gebouw niet rendabel. Ze zeiden: ‘Kom met een goed plan, dan zijn wij bereid aan te haken’.”

Voor uitvoering is ook de gemeente nodig. “Het huidige gebouw en de grond zijn door de gemeente overgedragen aan O2A5”, aldus De Bruin. In februari 2017 bezochten meer dan honderd inwoners een avond over de toekomst van de school. Het was de start van de projectgroep Dorpsschool in Actie.

“Samen hebben we nagedacht over mogelijkheden om de school te laten groeien, aantrekkelijker te maken en voor nieuwe huisvesting te zorgen.”

Met een knikje naar Van Someren: “Ronald is toen aangehaakt vanuit de Dorpsraad, die juist daarvoor in 2016 een enquête had gehouden over de behoeften in het dorp.” Van Someren: “Uit die enquête kwam vooral het belang van het behoud van een school als kern van het dorp naar voren, op de voet gevolgd door de behoefte aan meer woningen, zodat er weer jonge gezinnen naar het dorp komen.”

Dorpsboerderij

In 2018 zette Dorpsschool in Actie met hulp van architect Arno van der Padt en ondernemer Edwin van de Heuvel een plan op papier voor een nieuwe school en enkele woningen. In 2019 is dat als burgerinitiatief aan de gemeente gepresenteerd.

De Bruin: “De raad besloot budget vrij te maken om het plan verder te onderzoeken. Ook heeft het dorp bij de school een groentetuin en dorpsboerderij gerealiseerd en zijn we de school meer gaan promoten. Verder is in 2019 Go Kidss gestart, met sport en spel in en rondom de school. Het aantal leerlingen is hierdoor gegroeid.”

Van Someren: “Inmiddels is de school gegroeid van dertig naar ongeveer veertig leerlingen.”

Nieuw budget

Terwijl het dorp er alles aan doet om de school te versterken, bleef het van de kant van de gemeente vrij stil de afgelopen jaren. Van Someren: “Het bestemmingsplan is gewijzigd, maar verder staat het proces al twee jaar stil.”

De Bruin: “In 2019 is budget vrijgemaakt waarvoor de school gerealiseerd had kunnen worden, maar nu past dat budget niet meer. Ons is daarom gevraagd het plan te versoberen. Door wisselingen van projectleiders duurt het lang. We moeten nu wachten totdat de huidige projectleider aan de wethouder laat weten wat het budget moet worden, zodat wethouder Bram Visser de raad daarom kan vragen. Het nieuwe bedrag zal fors hoger uitvallen.”

De mannen zijn bang dat de grond straks naar een projectontwikkelaar gaat omdat de raad vindt dat het plan te duur is geworden.

Tijdens de commissievergadering op 12 januari zal een lid van de projectgroep inspreken en pleiten voor snelle nieuwbouw. Van Someren: “Een aantal leerlingen gaat mee.”

Raad besluit

Volgens wethouder Bram Visser hoeft Giessen-Oudekerk niet bang te zijn dat er een streep door het plan gaat. “Op dinsdag 20 december heeft het college positief besloten op het bijgestelde voorstel. Helaas hebben we moeten constateren dat om meerdere redenen sprake is van forse financiële bijstelling om tot realisatie te kunnen overgaan. Daarover wordt op 12 januari in raadscommissie Samenleving, Duurzaamheid en Bedrijfsvoering het gesprek gevoerd. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om op 24 januari te besluiten over het voorstel.”