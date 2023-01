Week van Gebed in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Van 15 tot en met 22 januari vindt de jaarlijkse Week van Gebed plaats. Wereldwijd bidden christenen tijdens deze week samen voor eenheid, voor hun wijk en de wereld. Het overkoepelende thema is ‘Doe goed, zoek recht’. Ook in Nieuw-Lekkerland organiseren verschillende kerken gebedsbijeenkomsten.

De Gereformeerde Ontmoetingskerk organiseert de eerste viering op maandagavond 16 januari. Op dinsdag 17 januari is het de beurt aan de Hervormde Gemeente Maranatha, op woensdag 18 januari is er een viering in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Alblasserdam-Nieuw-Lekkerland, op donderdag 19 januari in de Vrije Baptistengemeente Nieuw-Lekkerland en op zaterdag 20 januari in de Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg. De vieringen beginnen iedere avond om 19.30 uur.

Voor meer informatie: via de website www.raadvankerken.nl kan men een boekje downloaden. Via deze site is ook kindermateriaal beschikbaar.