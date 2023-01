CDA Molenlanden is bang dat provincie windmolens op Avelingen erdoor kan drukken

do 5 jan 2023, 09:10

Algemeen 177 keer gelezen

MOLENLANDEN/GORINCHEM • CDA Molenlanden is bezorgd over de houding van de provincie en is bang dat de plaatsing van windmolens op de locatie Avelingen in Gorinchem erdoor gedrukt kan worden.

De partij heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de gang van zaken binnen de Regionale Energie Strategie (RES). Daarin werken de gemeenten Gorinchem en Molenlanden samen met de provincie Zuid-Holland en Waterschap Rivierenland aan het behalen van schone energiedoelen. Plaatsing van windmolens hoort daarbij, maar de zoektocht naar een geschikte locatie is niet eenvoudig.

De locatie Avelingen in Gorinchem was aangewezen als gebied om te onderzoeken, maar de gemeente Gorinchem besloot in oktober 2022 om dit gebied te schrappen als mogelijke locatie voor windmolens. De provincie gaat hiermee echter niet akkoord en wil de locatie laten staan op een lijstje met mogelijke locaties voor windmolens. Ook De Groote Haar bij Gorinchem en de locatie bij Giessenburg zijn in beeld. Bij Giessenburg staan al windmolens. Daar zouden grotere of meer windmolens bij geplaatst kunnen worden.

De RES-partners Gorinchem en Molenlanden willen eerst de alternatieven Groote Haar en Giessenburg verder onderzoeken en alleen als windmolens op die locaties niet kunnen of gewenst zijn, mag Avelingen weer in beeld komen. Wethouder Jan Lock van Molenlanden pleitte hiervoor. Hij deed dat enkele maanden terug tijdens een hoorzitting van de Provinciale Staten.

Volgens het CDA wil gedeputeerde Potjer de locatie Avelingen er echter mogelijk doorheen drukken en in ieder geval gewoon laten staan als mogelijke locatie voor windmolens. In die houding zit volgens het CDA een adder onder het gras. Als de grondeigenaar van Avelingen namelijk vervolgens besluit dat windmolens daar mogen komen en er wordt een aanvraag gedaan, kan de provincie besluiten om dit toe te staan.

De wens van de gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden om daar geen windmolens te plaatsen, kan dan genegeerd worden. Het CDA is in dat geval bang voor een bestuurlijk conflict, omdat de gemeenten Molenlanden en Gorinchem liever eerst alternatieven willen onderzoeken.

Het CDA pleit daarom voor spoedoverleg, zodat Gorinchem en Molenlanden de neuzen dezelfde kant op krijgen en een alternatief voor Avelingen kunnen uitwerken.

Uiterlijk op 1 juli 2023 moeten de beide gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden de RES 2.0. vaststellen. Dat zal opnieuw een simultaan raadvoorstel zijn, dat parallel door de gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden behandeld zal worden.