Molenlanden meldt beduidend minder schade tijdens jaarwisseling

51 minuten geleden

Algemeen 196 keer gelezen

MOLENLANDEN • De jaarwisseling is over het algemeen rustig verlopen in Molenlanden. De schade aan gemeentelijke eigendommen bedraagt 10.950 euro. Dat is bijna 14.000 euro lager dan vorig jaar.

Naast de schade met de jaarwisseling, is ook de vuurwerkgerelateerde schade vanaf 15 november in beeld gebracht. In totaal komt het bedrag daardoor uit op 16.100 euro. De meeste schades werden gemeld in Groot-Ammers (3650 euro), Hoornaar (2850 euro), Arkel (2650 euro) en Oud-Alblas (1500 euro). Geen schades waren er in onder meer Wijngaarden, Bleskensgraaf, Noordeloos, Kinderdijk en Streefkerk.

Beheersbaar

De situatie was over het algemeen beheersbaar en zonder opvallende of grote incidenten, meldt de gemeente Molenlanden over Oud en Nieuw. De sfeer was op veel plaatsen gemoedelijk. De brandweer heeft diverse oproepen gehad maar daarbij ging het voornamelijk om containerbrandjes.

Net als afgelopen jaar was ervoor gekozen de afvalbakken eerder af te sluiten, behalve bij de winkelcentra. Op ongeveer vijftien locaties werden afvalbakken zelfs verwijderd. Dit gebeurde op basis van schades in de afgelopen jaren. “We zien ook nu in de cijfers van deze jaarwisseling minder vernielde afvalbakken”, concludeert de gemeente.

Ook zijn inwoners/aannemers opgeroepen niet onnodig vandalismegevoelig materiaal buiten te laten staan. In een klein aantal gevallen is vanuit gemeente en politie kort voor de jaarwisseling nog contact geweest met aannemers om brandbare voorwerpen alsnog weg te halen. In een enkel geval is de ‘organisator’ van bijvoorbeeld een vreugdevuur nog bezig met het weghalen van restanten.

Schade verhalen

Met de politie wordt samengewerkt om waar mogelijk de schade te verhalen op de daders. Daarvoor is wel nodig dat er concrete daderindicatie is. Het is nog onbekend in hoeveel situaties dit het geval is. Wel is er al een schade verhaal proces in gang gezet van een vernield bushokje in de periode voorafgaande aan de jaarwisseling.

In de aanloop naar de jaarwisseling zijn door politie diverse personen gepakt met een grote hoeveelheid (illegaal) vuurwerk.

Fortuynplein

Waar mogelijk is geïnvesteerd op (vuurwerk)meldingen, maar vanwege de grootte van het gebied in relatie tot beschikbare capaciteit is gefocust op de hotspots uit het Oud & Nieuw-draaiboek Molenlanden. Het Fortuynplein in Groot-Ammers was één van die hotspots. Politie, boa’s en jongerenwerk hebben daar regelmatig gesurveilleerd. Toch is daar overlast ervaren en schade aangericht.

Ook carbid schieten in groepsverband was weer toegestaan; vorig jaar was hierop vanwege corona een uitzondering. Voor schieten binnen bebouwde kom zijn twee ontheffingen verleend in- Bleskensgraaf en Nieuw-Lekkerland. De activiteiten daar zijn rustig verlopen.