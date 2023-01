• Cees IJzerman (links) verkocht in de voorverkoop meer dan in de jaren vóór corona.

Plus voor regionale vuurwerkverkopers: ‘Als je het hele jaar hard gewerkt hebt, mag je wel een beetje feest vieren’

do 5 jan 2023, 20:00

313 keer gelezen

REGIO • Landelijk is voor een recordbedrag aan vuurwerk verkocht. Ook in de regio spreken verkopers van een plus in de verkoop.

“Bij ons gaat de stijging zeker richting de 25 procent”, zegt Cees IJzerman uit Ottoland. Hij merkte dat zijn klanten ernaar hadden uitgekeken. “Maar ze stonden niet al om acht uur voor de deur, zoals je elders wel zag”, zegt hij. “Dat is de nuchterheid van mensen in de polder.”

Voorverkoop

Op donderdag 29 december, bij de start van de verkoop, kwamen klanten van IJzerman vooral hun eerder online bestelde vuurwerk ophalen. “Vooral in de voorverkoop verkochten we meer dan in andere jaren. En op de laatste twee dagen was het heel veel drukker dan anders. Mensen hadden het heel erg gemist. ‘Eindelijk mogen we weer wat’, zeiden ze.”

Minder verkooppunten

“Misschien was het bij ons ook drukker omdat er in omliggende dorpen minder verkooppunten waren. We zagen bijvoorbeeld meer Giessenburgers, omdat er in Giessenburg geen vuurwerk meer te krijgen was.” Ook de Vuurwerkbazar in Bleskensgraaf verkocht dit jaar geen vuurwerk.

Kijkend naar het soort vuurwerk dat hij verkocht zegt IJzerman: “We verkochten meer kant en klare dozen. “Mensen vinden het makkelijker om één keer iets aan te steken.”

Brand

Als brandweerman kent IJzerman ook heel goed de nadelen van de vuurwerktraditie. “Ik ben tijdens de jaarwisseling vier keer naar de brandweerkazerne gereden, tussendoor heb ik mijn vrouw een paar keer gezien. We werden ook twee keer gealarmeerd voor de brand in Zwijndrecht, daarnaast hebben we rondjes gereden voor brandende prullenbakken enzo. Het zou schelen als we de stroom van het illegale vuurwerk zouden kunnen temperen.”

Drie keer zoveel

Vuurwerkverkoper Kees Commandeur van Kees Vuurwerk in Papendrecht heeft zijn jaar goed afgesloten. Hij kreeg drie keer zoveel bestellingen als voor de coronajaren. “Klanten plaatsten grotere bestellingen dan voor corona. Het bestedingsbedrag lag een stuk hoger. Dat is een signaal: we zijn tegen een vuurwerkverbod. Veel klanten zeggen: ‘Ik hoop niet dat het volgend jaar definitief verboden is.’ De losse verkoop was ongeveer gelijk aan de jaren voor corona. Op zaterdag 31 december verkochten we weinig omdat we nog maar weinig hadden.”

Fanatiekelingen

Commandeur merkte er weinig van dat mensen krapper zitten door de inflatie en energieprijzen. “Er waren fanatiekelingen die twee jaar gespaard hadden. De mensen die regulier kochten keken wel of ze voor wat minder ook goede producten konden halen. Die lieten de grotere pakketten liggen. Tijdens de losse verkoop was het een gekkenhuis doordat importeurs al in november uitverkocht waren. Wij hadden opgeslagen bij importeurs, dus wij kregen nog binnen.”

Omzetstijging

Korteland Rijwielen in Papendrecht spreekt over een omzetstijging van 20 procent. “Maar dat komt doordat het vuurwerk duurder is geworden. Mijn gevoel zegt dat de verkoop qua aantallen bij ons ongeveer gelijk was.”

Knalerwten

Bij IJzerman kwamen de klanten ook uit alle dorpen rondom Brandwijk. Jacqueline Baan uit Molenaarsgraaf kwam met een zoontje op de arm en een kleuter aan de hand haar bestelling ophalen. “Onze zoon Jesse wil opeens ook vuurwerk afsteken”, vertelde ze donderdag 29 december lachend. “Jesse is vier jaar.” Met een knikje naar haar jongste: “Ruben snapt het nog niet.” Jesse had knalerwten en treklontjes besteld. De familie Baan had wat meer besteld dan in de jaren voor corona. “Dat komt door Jesse.”

Energieprijzen

Maarten van Gelderen uit Ameide steekt elk jaar vuurwerk af. “Ja, ook in coronatijd deed ik dat. Vooral siervuurwerk, voor de kinderen. Zij zijn vijf en elf jaar.” Over de grote bedragen die ondanks de energieprijzen en inflatie aan vuurwerk worden uitgegeven zei Maarten: “Er zijn natuurlijk genoeg mensen die het moeilijk hebben, maar gelukkig hoor ik daar niet bij.”

Jan-Marijn Vink uit Ottoland vindt: “Als je het hele jaar hard gewerkt hebt, mag je wel een beetje feest vieren.” Ook Vink heeft in de coronajaren wat vuurwerk afgestoken.