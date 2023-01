Meezingen met Groot Nederlands Johannes de Heer koor

do 5 jan 2023, 13:37

REGIO • Het Groot Nederlands Johannes de Heer Koor start in januari weer een nieuw zangseizoen met vele honderden zangers uit het hele land. Er wordt geoefend op negen locaties door het land waaronder Alblasserdam en daarna volgen er vier grote concerten in Leiden, Drachten, Apeldoorn en Goes.

Koorleden, afkomstig uit een variatie aan kerkgenootschappen, ontmoeten en herkennen elkaar in de liederen van Johannes de Heer. Het koor repeteert op negen verschillende locaties in Nederland, zodat de reistijd voor deelnemers beperkt blijft. Er wordt drie keer geoefend per locatie. Uiteindelijk vormen de deelnemers tijdens de concerten een groot koor. De repetities zijn in Goes, Alblasserdam, Woerden, Huizen, Renswoude, Doornspijk, Vriezenveen, Wouterswoude en Katwijk aan Zee. De muzikale leiding is in handen van dirigent Wilbert Magré.

Op het programma geliefde liederen uit de zangbundel van Johannes de Heer. Telkens weer blijkt dat zijn muziek en liedteksten een gevoelige snaar raken, zowel bij koorleden als bezoekers van de concerten. Met de concerten wordt ook geld ingezameld voor de ondersteuning van vijf sponsorkinderen via Woord en Daad en het project William Carey Missions. Meer informatie: www.johannesdeheerkoor.nl.