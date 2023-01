Nieuwe voorzitter RvC voor Lek en Waard Wonen

di 3 jan 2023, 12:42

Algemeen 231 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Na twee termijnen van vier jaar is Martin de Winter op 31 december 2022 afgetreden als lid van de RvC van Lek en Waard Wonen. Iets meer dan de laatste vijf jaar was hij voorzitter van de raad.

In verband met zijn aftreden is de raad op zoek gegaan naar een nieuwe voorzitter. Deze is gevonden in de persoon van Sandra van Breugel, die deze functie per 1 januari 2023 op zich heeft genomen. Hiervoor is een zorgvuldig proces doorlopen, inclusief een toets op ‘geschiktheid en betrouwbaarheid’ bij de Autoriteit Woningcorporaties.

Sandra woont zelf in een landelijke omgeving en ziet overeenkomsten in het werkgebied van Lek en Waard Wonen. Ze heeft ruime ervaring met toezichthouden. Daarnaast is Sandra een ondernemend en maatschappelijk betrokken persoon. Zij vindt het van belang dat de RvC weet wat er onder de medewerkers en huurders speelt en dat de RvC daar periodiek contact mee heeft.

De zittende RvC-leden en de directeur-bestuurder van Lek en Waard Wonen, Paul Huijsdens, zien uit naar de samenwerking met Sandra.