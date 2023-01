ingezonden mededeling

Tips voor een leuke toertocht door de regio

zo 1 jan 2023, 11:34

Algemeen 84 keer gelezen

Een toertocht is een uitgezette route over de openbare weg die je samen met andere deelnemers rijdt op een bepaalde dag. Het is geen wedstrijd en vaak starten deelnemers niet allemaal tegelijk om drukte te voorkomen. Een toertocht is een perfecte manier om de regio te ontdekken!

Lees onze tips voor een leuke toertocht door de regio.

1. Kies je favoriete vervoersmiddel

Misschien denk je bij toertochten al snel aan fietsen of motorrijden. Maar er zijn bijvoorbeeld ook toertochten voor inline skates, scooters, paarden en zelfs voor steps of footbikes, een soort racefiets zonder zadel en trappers. Of wat dacht je van een toertocht op een ouderwetse solex? Haal je retro helm maar uit de kast.

2. Houd de agenda’s in de gaten

Jaarlijks worden er in ons land heel wat toertochten georganiseerd. Om te voorkomen dat je net die ene leuke toertocht mist, is het handig om de agenda’s met toertochten in de gaten te houden. De meeste overzichten met toertochten zijn online te vinden. We hebben er een paar op een rij gezet:

• Fietstoertochten: de NTFU heeft een agenda met ruim 2.500 fietstoertochten.

• Inline skating: de KNSB heeft een agenda met uiteenlopende skatetochten.

• Motorrijden: het LOOT heeft een agenda met motortoertochten die worden georganiseerd door verschillende motorclubs.

• Steptochten: het LPT houdt een agenda voor toersteppen bij.

• Toertochten in de regio: in de agenda van Het Kontakt vind je allerlei evenementen in de regio, waaronder toertochten.

• Ook kun je bij verhuurbedrijven, zoals solex verhuurbedrijven, informeren wanneer ze toertochten organiseren.

3. Doe eens een toertocht in de winter

Een toertocht in het voorjaar of in de zomer is natuurlijk heerlijk. Maar ‘s winters vinden er ook allerlei toertochten plaats. En een toertocht door een mooi winters landschap is prachtig. Bovendien is het in de winter vaak ook lekker rustig op de routes.

4. Schrijf je op tijd in

Zorg dat je op tijd weet of je van tevoren online moet inschrijven of dat je dit op de dag van de toertocht ook nog kunt doen. Het is immers niet prettig als je bij aankomst ontdekt dat het maximum aantal deelnemers is bereikt en jij niet meer mee kunt doen.

5. Vertrek op tijd

Sommige toertochten zijn grote evenementen met veel deelnemers. Hierdoor moet je misschien wat langer wachten bij de inschrijftafel. En soms ligt ook de parkeerplaats wat verder van de start, waardoor je misschien iets meer tijd nodig hebt om bij de plek van vertrek te komen. Zorg dus altijd dat je op tijd van huis vertrekt, zodat je op tijd kunt starten.

6. Neem reserve materiaal mee

Pech onderweg kan altijd gebeuren. Zorg dus dat je reserve materiaal meeneemt, vooral als je een fietstoertocht maakt. Denk bijvoorbeeld aan een reserveband, een fietspompje, bandenlichters en een simpele multitool, een soort zakmes voor het repareren van je fiets.

7. Denk aan eten en drinken

Informeer bij de organisatie van de toertocht of er voor eten en drinken wordt gezorgd. Er zijn toertochten waarbij alles tot in de puntjes wordt verzorgd en je op verschillende rustpunten eten en drinken krijgt. Soms is het mogelijk om iets op de route te kopen. Maar dit hangt uiteraard af van de organisatie en de uitgezette route. Neem eventueel zelf een gevulde bidon met water en wat energierepen of fruit mee, zodat je altijd iets kunt eten of drinken als het nodig is.

8. Doe rustig aan en geniet

Een toertocht heeft een begin- en eindtijd maar is geen wedstrijd. De organisatie zorgt ervoor dat je genoeg tijd hebt om de toertocht op je gemak uit te rijden. Neem dus zeker geen overbodige snelheidsrisico’s. Doe rustig aan onderweg en geniet van al het moois in de regio.

Of je nu op de fiets, met de scooter, op in-line skates of met een ander vervoermiddel deelneemt: een toertocht is een perfecte manier om de regio te ontdekken. De organisatoren van toertochten zetten immers routes uit langs de leukste plekjes. En een toertocht is geen wedstrijd, dus haast je vooral niet en geniet van de omgeving.