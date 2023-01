ingezonden mededeling

Elektronische componenten van TME

Elektronische componenten van TME zijn wereldwijd verkrijgbaar en kunnen helpen bij het behalen van de klimaatdoelen. Lees verder.

Veel mensen zal een product zoals een reed contact, triac of potmeter weinig zeggen, maar in veel apparaten zijn deze elektronische componenten verwerkt. TME maakt het bestellen van deze onderdelen voor een brede doelgroep toegankelijk. Hoewel de elektricien voor de meeste onderdelen precies weet wat het is en hoe het gebruikt moet worden, kan een hobbyist nu ook aan de slag.

30 jaar TME

De naam TME staat voor Transfer Multisort Elektronik. Het Poolse bedrijf is opgericht door twee broers, Adam en Zbigniew Kuczynski. Gedurende 30 jaar hebben zij dit bedrijf laten groeien van verkoop met een aanhangwagen naar een multinational met 1.200 medewerkers die actief is in 150 landen. Het mooie van het assortiment van tme.eu is dat de gangbare componenten te vinden zijn en hele specifieke componenten online besteld kunnen worden. Waarom dat zo belangrijk is, lees je in de volgende alinea.

Repareren van elektrische apparaten

Jaarlijks worden er ongelofelijk veel elektrische apparaten weggegooid. Zonde, want meestal is er maar één onderdeeltje kapot. Wanneer een consument echter de stekker in het stopcontact steekt, en er gebeurt niets meer, dan wordt een apparaat volledig afgeschreven. Deze manier van consumeren kan eigenlijk op dit moment al niet meer. Niet alleen de grondstoffen die benodigd zijn bij de productie zijn schaars, ook de CO2-uitstoot van het produceren is groot. Het repareren van elektrische apparaten kan de levensduur meer dan verdubbelen. Het zwakste onderdeel breekt namelijk het eerst.

Voorbeeld: reed contact

Om een voorbeeld te geven; reed contacten zitten in alarmsystemen. Wanneer een reed contact kapot gaat, kan het zijn dat het alarm niet meer aan gaat of juist niet meer uit te schakelen is. Een reed contact is een schakeling in een gesloten buisje die geactiveerd wordt met een magneet. Gaat een reed contact kapot, dan is deze eenvoudig te vervangen. Kijk eens op https://www.tme.eu/nl/katalog/reedcontacten_100478/ . Voor een klein bedrag kun je al een reed contact bestellen en je alarmsysteem repareren.

Conclusie

Het is prachtig om te zien wat een bedrijf als TME voor de wereld kan betekenen. Het herstellen van apparaten als alternatief voor nieuwe producten maken kan een zeer grote impact op het halen van klimaatdoelen hebben.