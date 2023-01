Kunstexpositie in het Streeknatuurcentrum van de NVWA in Papendrecht

PAPENDRECHT • De leerlingen van de schilderklassen van Anja Uittenbogaard-Belder exposeren de komende weken in het Streeknatuurcentrum van de NVWA aan de Matenaweg 1 in Papendrecht.

Iedere woensdagochtend, -middag en -avond komt een groep van zes schilders naar het atelier van Anja Uittenbogaard om 2,5 uur te schilderen. Er wordt lesgegeven over alle facetten van het schilderen: kleuren mengen, compositie, perspectief, enzovoorts.

Anja legt uit: “Ik ben begonnen met een aantal leerlingen zitten de klassen nu vol en wordt met heel veel plezier geschilderd aan werkstukken met diverse thema’s. Als lerares ben ik enorm trots op mijn leerlingen en de vorderingen die ze maken. In de expositie zijn de kunstwerken van bijna alle leerlingen te bewonderen.”

Het werk is te bezichtigen op de openingstijden van het Streeknatuurcentrum. Dat is in de wintermaanden op zaterdagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur.