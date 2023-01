ingezonden mededeling

Mariska van der Vliet start eigen administratiekantoor

wo 4 jan 2023, 07:09

GROOT-AMMERS • Ondernemers kunnen vanaf 1 januari aankloppen bij Mariska van der Vliet om hun (salaris)administratie en belastingaangiften te regelen. De inwoonster van Groot-Ammers start dan met Administratiekantoor Van der Vliet.

Daarmee gaat een wens die ze al veel langer had in vervulling. “De afgelopen dertien jaar heb ik met veel plezier gewerkt bij Van Jaarsveld Belastingadvieskantoor in Schoonhoven”, vertelt ze. “Naast het administratieve werk deed ik daar de afgelopen acht jaar ook de salarisadministratie. Waarom ik nu de stap heb gezet om voor mijzelf te beginnen? Er is geen directe aanleiding. Ik was er klaar voor en heb er veel zin in om in het diepe te springen.”

Mariska richt zich vooral op zzp-ers en bedrijven tot tien, vijftien werknemers. “Voor hen kan ik de boekhouding, belastingaangiften en salarisadministratie volledig of gedeeltelijk uit handen nemen. Ik heb op die terreinen meerdere diploma’s gehaald én heb inmiddels jarenlang ervaring op kunnen bouwen.”

De deur staat wijd open voor belangstellenden om vrijblijvend een afspraak met Mariska van der Vliet te maken. “Ik kom graag langs. Voor mij is het persoonlijke contact ook belangrijk, ik houd van een informele werksfeer waarin je elkaar kent.”

Zeker zo belangrijk: de Ammerse onderneemster geniet ervan om met cijfers te werken, om voor ondernemers die weinig hebben met het papierwerk alles op orde te brengen. “Daarbij denk ik ook graag mee en geef ik advies als ik zaken zie waar verbetering mogelijk is. Overigens kunnen ook particulieren bij mij aankloppen om hun belastingaangiften door mij te laten verzorgen.”