EHBO Noordeloos zoekt kandidaten voor nieuwe EHBO-cursus

ma 2 jan 2023, 11:05

Algemeen 177 keer gelezen

NOORDELOOS • EHBO Noordeloos wil op 4 februari 2023 starten met een nieuwe EHBO-cursus.

De cursus bestaat uit drie lesdagen op zaterdagen. Die vallen op 4,11 en 18 februari van 09.00 uur tot 16.00 uur in Het Noorderhuis te Noordeloos. Ter voorbereiding op deze cursus moeten deelnemers zichzelf thuis voorbereiden via e-learning. Om dit te doen kan men nog opgeven tot zaterdag 7 januari via secretariaat@ehbo-noordeloos.nl of telefoonnummer 06-22056460.