In Giessenburg begint voorzichtig weer een ‘sleeptraditie’ te ontstaan

zo 1 jan 2023, 14:00

GIESSENBURG • Een lange reeks van jaren was het slepen van spullen naar een centrale plaats in het dorp -vaak de kerk of het gemeentehuis- in de nacht van oud op nieuw een traditie in veel plaatsen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Een traditie die verdwenen is, maar in Giessenburg weer lijkt op te borrelen. Voor het tweede jaar op rij werden er spullen verzameld bij de hervormde kerk.