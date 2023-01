Brandweer ZHZ: ‘Jaarwisseling was intensief’

40 minuten geleden

Algemeen 360 keer gelezen

REGIO • De brandweerkorpsen in de regio Zuid-Holland Zuid hebben een intensieve jaarwisseling beleefd. Met tientallen incidenten, variërend van kleinere buitenbranden tot aan middel- en zeer grote (woning)branden, is de brandweer de hele nacht in de weer geweest.

In totaal is de brandweer in regio Zuid-Holland Zuid 147 keer uitgerukt op oudejaarsdag en nieuwjaarsnacht. De meeste meldingen kwamen uit Dordrecht (32) en de Hoeksche Waard (23). Daarna volgden Molenlanden (22) en Gorinchem (21). Er waren 11 incidenten in Alblasserdam en 6 in Papendrecht.

In veel gevallen ging het om kleine buitenbrandjes en containerbrandjes, maar ook autobranden werden geblust. Bij de meeste gevallen wordt rekening gehouden met vuurwerk als de brandoorzaak.

Naast een veelvoud aan kleinere incidenten moest de brandweer ook in actie komen bij een aantal grotere branden. Zo vatte een (leegstaande) zorgboerderij vlam aan de Lindtsebenedendijk in Zwijndrecht. Vanwege de hevige rookontwikkeling werd opgeschaald naar zeer grote brand, GRIP 2. Ook werd twee keer een NL-Alert verstuurd in verband met de hevige rookontwikkeling. Eenheden van de brandweer zijn tot in de ochtend bezig geweest met nablussen. Het pand is volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand wordt nader onderzocht.

Ondanks de vele meldingen bleef het tamelijk rustig op straat en waren er geen meldingen van agressie tegen de brandweer. Het gezamenlijk optrekken van politie en brandweer heeft hier een rol in gespeeld. De goede afstemming tussen de politie en brandweer zorgden dat excessen nauwelijks voorkwamen en incidenten beheersbaar bleven.

Marco Boulonge, hoofd officier van dienst van de Brandweer tijdens de jaarwisseling kijkt dan ook positief terug. “Het is fijn om te zien dat de drukste nacht van het jaar in onze regio goed is verlopen. De paraatheid en inzet van onze mensen is een groot compliment waard en ik ben er trots op dat we met elkaar alle incidenten tot een goed einde hebben weten te brengen.”

Deze jaarwisseling bleek voor de brandweer intensief in vergelijking met voorgaande jaren. Ter illustratie: in de jaarwisselingen van 2021 op 2022 en 2020 op 2021 is respectievelijk 84 en ruim 100 keer uitgerukt in dezelfde tijdsperiode. Dit waren jaarwisselingen die door corona anders liepen dan de jaarwisselingen daarvoor. Als de inzetten vergeleken worden met de jaarwisseling dáárvoor, dan ziet de Veiligheidsregio dat de inzet ongeveer gelijk is.