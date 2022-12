• Cees IJzerman (links) verkocht in de voorverkoop meer dan in de jaren vóór corona.

Vuurwerkverkoper: ‘In de voorverkoop verkochten we meer dan in andere jaren’

vr 30 dec 2022, 11:30

Algemeen 275 keer gelezen

REGIO • De Neon en Blaster Shots, Crackling Thunders en grondbloemen vliegen over de toonbank bij IJzerman Vuurwerk in Brandwijk. ‘In de voorverkoop verkochten we meer dan in andere jaren.’

Bij het verkooppunt aan de Damseweg druppelen de klanten langzaam binnen. Cees IJzerman merkt dat zijn klanten ernaar hebben uitgekeken. “Maar ze stonden niet al om acht uur voor de deur, zoals je elders wel zag”, zegt hij. “Dat is de nuchterheid van mensen in de polder. Gisteren kwam de verkoop in de loop van de ochtend op gang. Ik denk dat er op 29 december 250 klanten zijn geweest. De eerste dag is bij ons altijd wat drukker omdat veel mensen hun bestellingen dan ophalen. In de voorverkoop verkochten we meer dan in andere jaren. Je merkte dat mensen hebben zitten wachten en blij zijn dat het weer mag.”

Bestedingsbedrag hoger

Ook Kees Commandeur van Kees Vuurwerk aan de Kraaihoek in Papendrecht merkt dat klanten grotere bestellingen plaatsen dan voor de coronajaren. “Het bestedingsbedrag ligt een stuk hoger dan in de jaren hiervoor. Dat is een signaal: we zijn tegen een vuurwerkverbod. Veel klanten zeggen: “Ik hoop niet dat het volgend jaar definitief verboden is.”

Elders gesloten

Bij IJzerman komen de klanten ook uit alle dorpen rondom Brandwijk. “Van Noordeloos, Giessenburg en Hardinxveld tot Groot-Ammers, Langerak en Nieuwpoort. We merken dat verkooppunten elders zijn gesloten. We zien bijvoorbeeld meer Giessenburgers, omdat er in Giessenburg geen vuurwerk meer te krijgen is.”

Zoontje

Jacqueline Baan uit Molenaarsgraaf komt met een zoontje op de arm en een kleuter aan de hand haar bestelling ophalen. “Onze zoon Jesse wil opeens ook vuurwerk afsteken”, zegt ze lachend. “Jesse is vier jaar.” Jesse vertelt dat papa hem gaat helpen met afsteken. Hij heeft knalerwten en treklontjes besteld. “Papa wil knalvuurwerk.” De familie Baan heeft wat meer besteld dan in de jaren voor corona. “Dat komt door Jesse.”

Coronatijd

Maarten van Gelderen uit Ameide pakt een grote plastic tas van de toonbank. De tas is tot de rand toe gevuld met vuurwerk. “Ik steek elk jaar wel wat vuurwerk af”, zegt hij. “Ja, ook in coronatijd deed ik dat. Vooral siervuurwerk, voor de kinderen. Zij zijn vijf en elf jaar.”

Inflatie

Over de grote bedragen die ondanks de energieprijzen en inflatie aan vuurwerk worden uitgegeven zegt Maarten: “Er zijn natuurlijk genoeg mensen die het moeilijk hebben, maar gelukkig hoor ik daar niet bij.”Jan-Marijn Vink uit Ottoland vindt dat iedereen zelf moet uitmaken waaraan hij zijn geld uitgeeft, al vraagt hij zich wel af of het verstandig is om veel vuurwerk te kopen als je moeilijk rondkomt.

Feest vieren

Voor zichzelf zegt Vink: “Als je het hele jaar hard gewerkt hebt, mag je wel een beetje feest vieren. Het moet wel met gezond verstand. Onze kinderen van acht en veertien jaar vinden het leuk om vuurwerk te zien.”

Milieu

Ook Vink heeft in de coronajaren wat vuurwerk afgestoken. “Dit jaar zal het iets meer zijn. Maar ik denk ook na over het milieu. We hebben een aantal jaren in Rotterdam gewoond, daar kon je niks meer zien door alle rook. Maar als het een beetje vuurwerk is, is het een leuke traditie. Bij Oud en Nieuw hoort vuurwerk.”

Tijdsblokken

Aan de Kraaihoek in Papendrecht was de eerste verkoopdag, donderdag 29 december, ‘een normale eerste dag’. “We hebben ongeveer tweehonderd mensen over de vloer gehad. Voor vandaag verwachten we alleen al aan afhaalorders tegen de vierhonderd klanten. Vandaag zijn er meer mensen vrij. Op zaterdag is het over het algemeen nog drukker. We hebben tijdsblokken voor het ophalen van bestellingen.”

Fanatiekelingen

Commandeur merkt er weinig van dat mensen krapper zitten door de inflatie en energieprijzen. “Er zijn fanatiekelingen die twee jaar gespaard hebben en zeggen: nu kan ik. De mensen die regulier kopen kijken wel of ze voor wat minder ook goede producten kunnen halen. Die laten de grotere pakketten liggen.”

Gemak

Een ander verschil is dat de klanten van Commandeur minder lang bezig willen zijn met afsteken dan vroeger. “Ze gaan vooral voor het gemak, grotere bakken die één keer aansteken vereisen. Ik denk dat mensen snel weer naar binnen willen, om contact te vermijden. Het aantal besmettingen loopt weer op.”