Actiedag ‘Steun Oekraïne!’ levert honderden bananendozen met voedsel en spullen en duizenden euro’s op

do 29 dec 2022, 11:09

Algemeen 176 keer gelezen

REGIO • De gezamenlijke inzamelingsactie van vier hulporganisaties die actief zijn in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, CRR, GAiN, MeHoRo en SHVVC, werd woensdag een groot succes.

Ondanks het slechte weer leverde de actiedag zo’n vierhonderd bananendozen met onder meer zout, bakolie, suiker, bloem, havermout, rijst, pasta, groente-, vlees- en visconserven, tandpasta, tandenborstels en zeep op. Ook waren er bijzondere donaties, zoals een zeer grote voorraad koekjes van een bakker en een forse hoeveelheid haarverzorgingsmiddelen van een fabrikant.

Bij de actie, die gehouden werd in Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Nieuw-Lekkerland, Groot-Ammers, Meerkerk, Vianen en Leerdam, waren circa 75 vrijwilligers betrokken. Bewoners konden tussen 12.00 en 19.00 uur hulpgoederen inleveren, maar zelfs al eerder werden spullen voor Oekraïne afgegeven.

Transporten

De hulpgoederen gaan al in januari naar Oekraïne. De eerste transporten vertrekken 2 januari. Bij de hulporganisaties CRR, GAiN, MeHoRo en SHVVC zorgen bewoners uit de regio voor inzameling van goederen én voor het transport naar vluchtelingenkampen in de grensgebieden met Oekraïne en naar Oekraïne zelf, soms zelfs tot aan het front.

Mensen konden ook geld doneren. De opbrengst tot nu toe is circa 4.000 euro. Het geld wordt gelijkelijk verdeeld over de vier hulporganisaties. Ook na de actiedag kan men blijven doneren. De actiedag was mede mogelijk dankzij de medewerking van Bewonersorganisatie Monnikenhof, CCR, Dier & Tuin, gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden, JCI Gorinchem, Localsignage, Netwerk NV, Opnieuw & Co Leerdam, Waardlanden en Werktalent Gorinchem.