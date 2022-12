Alblasserdammer Piet Vriens maakt winnende foto van december

REGIO • De Alblasserdamse hobbyfotograaf Piet Vriens heeft deze maand de winnende foto gemaakt bij Fotoclub Molenwaard. Vriens fotografeerde twee mensen in de regen, gezien door een beregende autoruit.

Dit jaar werkte het merendeel van de leden mee aan de fotoketting 2022. Daarbij lieten de leden zich inspireren door de foto die zijn of haar voorganger in de rij had gemaakt. Uit een ketting van zestien ‘foto-schakels’ werd het beeld van Vriens als winnaar beoordeeld.