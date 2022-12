Hulporganisaties houden actiedag voor Oekraïne en zamelen goederen in

di 27 dec 2022

Algemeen 148 keer gelezen

REGIO • Vier hulporganisaties in de regio houden op woensdag 28 december een actiedag waarop iedereen hulpgoederen voor Oekraïne kan inleveren, in zeven dorpen in de regio.

De hulporganisaties organiseren de inzameling en zorgen ervoor dat alle spullen al begin januari naar Oekraïne en naar vluchtelingenkampen in de buurlanden gebracht worden. De verantwoordelijke organisaties zijn: CRR, GAiN, MeHoRo en SHVVC, die actief zijn vanuit Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Zij brengen de goederen soms tot aan het front.

Soorten goederen

Er zijn al veel transporten geweest, maar de hulporganisaties kunnen nog veel meer goederen gebruiken. Er is onder meer behoefte aan zout, (bak)olie, suiker, bloem, havermout, rijst, pasta, groente-, vlees- en visconserven, tandpasta, tandenborstels, shampoo en zeep.

Gebrek

Door de oorlog hebben miljoenen mensen hun woonplaats moeten verlaten. Velen leven nu in opvangkampen. Mensen die in Oekraïne zijn gebleven, hebben vaak geen stroom en water. Er is gebrek aan voedsel en medicijnen. In de winter, met strenge vorst, hebben de Oekraïners dringend extra hulp nodig.

Er zijn zeven inleverpunten:

• Gorinchem (Boezem 5)

• Hardinxveld-Giessendam (Schrank 10)

• Nieuw-Lekkerland (Ambachtsweg 2)

• Groot-Ammers (Transportweg 3)

• Meerkerk (Energieweg 2)

• Leerdam (Techniekweg 5)

• Vianen (Langeweg 6).

De inleverpunten zijn open van 12.00 tot 19.00 uur.