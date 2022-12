Molenlanden en Gorinchem onderzoeken mogelijkheden voor energieopslag

MOLENLANDEN • De gemeenten Gorinchem en Molenlanden laten samen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op het gebied van energieopslag. Het doel is: de afhankelijkheid van het stroomnet verminderen.

De raadsleden van Molenlanden vroegen het college al in april om zo’n onderzoek te laten uitvoeren. Samen met de gemeente Gorinchem, waarmee Molenlanden samenwerkt aan een Regionale Energie Strategie (RES), heeft het college adviesbureau ‘Over Morgen’ opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren.

Elektriciteitsnet

In een raadsinformatiebrief schrijft het college: ‘Het onderzoek zal inzicht geven in de mogelijkheden van energieopslag, specifiek gericht op de situatie van het elektriciteitsnet in de RES-regio Alblasserwaard.’

Bedrijven

Het onderzoek zal in beeld brengen onder welke voorwaarden collectieve of individuele opslag het beste past. ‘Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende situaties voor bijvoorbeeld agrarische bedrijven en bedrijventerreinen’, schrijft het college. ‘Het onderzoek zal daarnaast in kaart brengen welke mogelijkheden de gemeente heeft om op energieopslag te sturen.’

Financiering

Het onderzoek kost 24.400 euro en wordt betaald van het geld dat de gemeenten hebben gereserveerd voor de RES. Burgemeester en wethouders beloven in hun brief dat ze de raadsleden over de uitkomsten van het onderzoek op de hoogte zullen brengen.

