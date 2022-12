Rechtszaak tegen schutter zorgboerderij Alblasserdam start waarschijnlijk in april; behoefte aan meer informatie

di 27 dec 2022, 09:57

ALBLASSERDAM – De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen John S. uit Oud-Alblas, die op 6 mei 2022 vier mensen neerschoot op zorgboerderij TroTardi in Alblasserdam, start waarschijnlijk en op zijn vroegst in april 2023 en gaat ongeveer drie dagen duren.

Dat bleek deze week bij een zogenoemde proforma-zitting in de rechtbank van Dordrecht. Het was de derde keer dat er zo’n voorbereidende rechtszitting werd gehouden. Tijdens de zitting, waarbij S. opnieuw niet zelf aanwezig was, bleek ook dat de nabestaanden en de slachtoffers van de schietpartij behoefte hebben aan meer informatie over de schutter. Zo willen ze onder meer inzicht in het psychiatrisch onderzoek naar S.

John S. schoot vrijdag 6 mei 2022 vier mensen neer op de zorgboerderij in Alblasserdam. Twee slachtoffers, van 34 en 16 jaar oud, overleden ter plekke. De andere twee raakten zwaargewond. Een deel van het motief van de schietpartij lijkt te liggen in het feit dat John S. enkele jaren geleden bij de boerderij werd weggestuurd, omdat hij een ongewenste relatie had met een cliënte bij TroTardi. De slachtoffers die hij maakte, lijken echter nog steeds willekeurig te zijn. Tijdens de inhoudelijke zitting zal naar verwachting meer duidelijk worden over zijn motieven.

Op zoek

Twee dagen voor de schietpartij in Alblasserdam, had John S. in Vlissingen al de 60-jarige Johan Quist doodgeschoten. Sindsdien was de politie al naar hem op zoek, maar de politie wist de man niet op tijd te vinden om het drama in Alblasserdam te voorkomen. Waarom Johan Quist werd doodgeschoten, is ook nog steeds niet helemaal duidelijk. De verdachte heeft eerder aangegeven dat dit zou zijn om het wapen te testen, maar waarom hij dat op 1,5 uur rijden van zijn woonplaats en op een persoon testte, blijft gissen.

De verdachte wordt momenteel onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Daar zit hij al langer dan gebruikelijk is. Waarom dit is, werd tijdens de rechtszitting niet duidelijk. In het Pieter Baan Centrum wordt onder meer bekeken of en zo ja welke stoornissen John S. heeft. Als alles meezit, zijn de rapporten op tijd klaar om de inhoudelijke zaak begin april te kunnen starten. Mocht dat niet het geval zijn, wordt de zaak uitgesteld naar juni.

Advocaat

Tussen nu en de inhoudelijke behandeling van de zaak, komt waarschijnlijk nog één proforma-zitting. Dan wordt onder meer besproken dat de rechtbank wil dat John S. zelf bij de zitting is. De advocaat van de schutter heeft al aangegeven dat zijn cliënt aanwezig zal zijn. Verder wordt bekeken welke informatie al gedeeld kan worden met de slachtoffers en nabestaanden, zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op de rechtszaak.