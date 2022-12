Kinderen De Stapsteen uit Bleskensgraaf brengen Kerstgroet aan ouderen

vr 23 dec 2022, 14:21

BLESKENSGRAAF • Dit jaar hebben de kinderen van OBS De Stapsteen in Bleskensgraaf tijdens de kerstperiode aan de ouderen in Nederland en in de omgeving gedacht.

Zo hebben de kinderen kaarten gemaakt voor het Ouderenfonds die verstuurd worden door heel Nederland. En deze week heeft iedere leerling een kerststukje gemaakt voor de bewoners van Graafzicht, ASVZ, ouderen rondom de school en ouderen rondom de ‘oude’ school ‘de Overstap’ in Brandwijk. De leerlingenraad had de actie bedacht.

Alle kerststukjes zijn inmiddels bezorgd en het werd ontzettend goed ontvangen. Bij Graafzicht en ASVZ hebben de kinderen ook nog het geleerde kerstlied gezongen. “Het was fijn om in deze periode anderen blij te maken! Kinderen hebben genoten van de reacties die zij kregen”, aldus Karin Bongaards van De Stapsteen.