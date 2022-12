Rijk gevuld kerstpakket van anonieme weldoener voor Kelly uit Oud-Alblas

ALBLASSERDAM • Kelly Meijer uit Oud-Alblas heeft dinsdagavond van een onbekende weldoener een rijk gevuld Kerstpakket ontvangen.

In het pakket zit onder meer een runderrollade, vleeswaren, soep, rijst, ontbijtkoek, sinaasappels en een kilo kaas. Etenswaren die meer dan welkom zijn bij Kelly en haar partner.

Ze hebben te maken met energie-armoede: ze zijn een veel te groot gedeelte van hun inkomen kwijt aan energiekosten, waardoor er te weinig overblijft voor andere uitgaven.

Kelly: “Ik woon in een slecht geïsoleerd huis. Straks heb ik een variabel energiecontract en zou ik eigenlijk 750 euro per maand moeten betalen. Met veel pijn en moeite kon ik het maandbedrag naar 200 euro brengen, maar ik houd mijn hart vast als in mei de afrekening komt. Ik denk dat ik een enorm bedrag moet bijbetalen”, zegt Kelly. “Tel dat op bij de huur van 600 euro, en dan weet je dat er niet veel meer overblijft.”

Om de gulle gever te kunnen bedanken, plaatste Kelly een berichtje in de buurtapp-groep. Daarop reageerde haar achterbuurmeisje. “Ze schreef dat ze al een aantal jaren een kerstpakket krijgt, en dat ze nog steeds geen idee heeft van wie”, vertelt Kelly.

Kelly heeft een klein vermoeden wie de afzender is, maar dat weet ze niet zeker. “Als het klopt wat ik denk, zal hij zich nooit bekendmaken”, verwacht Kelly. “Maar dat geeft niet. Voor ons is het belangrijkste dat we onze dankbaarheid willen laten zien voor deze gift in deze donkere tijden. Als de verzender zich wil melden, is het goed. Als we het nooit zullen weten, is het ook goed. Dat maakt het alleen maar specialer!”