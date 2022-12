De Kattenmand in Nieuw-Lekkerland voert actie voor Milla

52 minuten geleden

Algemeen 116 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • De Kattenmand in Nieuw-Lekkerland voert actie voor een poes uit Oekraïne, die bij hen opgevangen is en medische zorg nodig had.

Met de stroom vluchtelingen uit Oekraïne zijn namelijk ook huisdieren mee gekomen. Een van die dieren was Milla, een poesje van een jaar of zeven. Haar baasjes kregen in ons land onderdak in een opvang waar huisdieren niet waren toegestaan. Met veel verdriet namen zij afscheid van hun poes, die in kattenasiel De Kattenmand liefdevol is opgevangen.

“Toen Milla op 12 juni 2022 bij ons binnenkwam lag er een witte waas over haar oogjes en had zij niesziekte”, vertelt asielbeheerder Esther de Waard. “Het beteugelen van laatstgenoemde aandoening gaat met ups en downs. Bovendien zit er iets niet goed in haar neusje, waardoor zij erg benauwd klinkt. Een bezoek aan de KNO-arts van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht heeft uitgewezen dat verder onderzoek noodzakelijk is. Dit houdt in dat er een CT-scan gemaakt wordt en dat er diep in haar neus gekeken wordt. Er wordt dan meteen door een oogarts gekeken of de witte waas over haar oogjes verband houdt met de neusproblemen. De kosten van deze onderzoeken worden geraamd op 1.500 euro.”

“De Kattenmand voert momenteel actie om het benodigde bedrag binnen te krijgen. Zij maakt hierbij gebruik van doneersite Why Donate via www.whydonate.nl/fundraising/meer-lucht-voor-milla. Rechtstreeks storten op de bankrekening van De Kattenmand is ook mogelijk: NL49 INGB 0008 640383 onder vermelding van Actie Milla. Ieder bedrag is van harte welkom en komt voor de volle 100 procent ten goede aan de gezondheid van Milla.