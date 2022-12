Verdachte (77) dodelijke schietpartij Kinderdijk blijft langer in cel

ALBLASSERDAM • De 77-jarige man uit Alblasserdam, die is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in een villa op de Puntweg in Kinderdijk, blijft nog zeker 60 dagen in de cel.

De verdachte in deze zaak verscheen donderdag 22 december 2022 voor de raadkamer gevangenhouding. Die heeft bepaald dat hij 60 dagen langer vast blijft zitten. Deze beslissing houdt in, dat de verdenkingen tegen de man zeer serieus zijn. De Damdorper werd daags na de schietpartij, waarbij een 74-jarige Belg om het leven kwam, opgepakt in Limburg. De 77-jarige man kwam veel over de vloer bij de 75-jarige bewoonster in Kinderdijk. Hij was daar klusjesman.

De 74-jarige man uit België raakte enkele maanden voor de schietpartij bevriend met de bewoonster en overnachtte in de nacht van 1 op 2 december in de woning.

Neergeschoten

Die nacht kwam even voor half 1 een persoon de woning aan de Puntweg in Kinderdijk binnen. Naar verluidt met bivakmuts op. De bewoonster en het slachtoffer lagen op dat moment te slapen. Wat er zich precies heeft afgespeeld, is nog niet bekend gemaakt, maar feit is dat de 74-jarige man uit Overijse in de woning werd neergeschoten. Of dit met een vuurwapen of met een luchtbuks gebeurde, is nog niet bekendgemaakt. De kogel trof de man in het hoofd. Na enkele dagen in het ziekenhuis te hebben gelegen, overleed de Belg aan zijn verwondingen.

Busje

Direct na de schietpartij, startte de politie een groot onderzoek. Dit leidde al snel naar de 77-jarige klusjesman uit Alblasserdam. Op camerabeelden was te zien dat de Alblasserdammer rond het tijdstip van het schietincident, met zijn busje, vanuit Kinderdijk naar Alblasserdam rijdt. De sporen leidden uiteindelijk naar Limburg, waar de klusjesman op 5 december werd opgepakt. Diezelfde avond werd zijn woning aan de Eksterstraat doorzocht door de politie. Onder meer honden en de forensische opsporing waren hierbij aanwezig.

Afgelopen week heeft de politie, in samenwerking met defensie, de woning aan de Puntweg in Kinderdijk nogmaals minutieus onderzocht. Een flinke groep mensen ging de woning in. De actie duurde een hele dag. Of er bijvoorbeeld naar een wapen werd gezocht of dat er nog andere zaken werden gezocht, is nog niet bekend gemaakt.