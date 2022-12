Oliebollenactie vv Ameide

51 minuten geleden

Algemeen 118 keer gelezen

AMEIDE • Voetbalvereniging Ameide houdt weer een oliebollenactie.

Belangstellenden kunnen tot uiterlijk 30 december hun bestelling voor oliebollen en appelbeignets doorgeven door middel van het bestelformulier op www.vvameide.nl/oliebollen. Oliebollen (met of zonder krenten) kosten 10 euro per zak van 10 stuks. Appelbeignets kosten 10 euro per zak van 5 stuks.

De oliebollenbakkers gaan vervolgens aan de slag en komen op zaterdag 31 december tussen 10.00 en 14.00 uur aan de deur in Ameide en Tienhoven aan de Lek om de bestelling af te leveren. Men kan dan met pin of contant (graag gepast) betalen.