Schippers van de Kameleon in De Willem

14:30, Papendrecht. Theater De Willem. In Theater De Willem aan de Van der Palmstraat in Papendrecht wordt op donderdag 5 januari vanaf 14.30 uur de Schippers van de Kameleon uitgevoerd.

Het leek zo rustig in het dorp Lenten. Tot daar de illustere dirigent en componist Antonius Demesmaeker verschijnt. Even lijkt het er op dat hij een orkest zou willen beginnen in dit plekje aan het water. Maar zijn motieven zijn uitermate duister. Gelukkig voor het prachtige platteland doorziet de tweeling Hielke en Sietse al snel zijn plannen. Samen met de oplettende agent Zwart en de olijke boerenknecht Gerben zullen ze deze onverlaat moeten ontmaskeren. Gelukkig krijgen ze daarbij ook hulp van het superslimme meisje Sara en een mysterieuze waarzegster waarvan niemand precies weet wat zij nu eigenlijk in Lenten te zoeken heeft.

De Schippers van de Kameleon De Kameleon: Met De Muziek Mee is een kolderiek muzikaal spektakel, geheel en al in de traditie van de boeken, de films en de TV-serie. Met prachtige muziek van Fons Merkies en Jeroen Sleyfer, in een regie van Robin van den Heuvel. Geschreven door Dick van den Heuvel, geproduceerd door Gerda van Roshum van Homemade Productions.

Entree bedraagt 19.50 euro. De voorstelling duurt 90 minuten, heeft geen pauze is voor kinderen vanaf zes jaar. Voor meer informatie en kaartverkoop: www.theaterdewillem.nl.