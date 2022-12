Oasen doet educatief prentenboek cadeau vanwege 140-jarig bestaan

21 minuten geleden

Algemeen 83 keer gelezen

REGIO • Drinkwaterbedrijf Oasen doet in de feestelijke decembermaand een prentenboek cadeau. Alle basisscholen en bibliotheken in de regio krijgen dit geschenk om het 140-jarig bestaan van het drinkwaterbedrijf te vieren.

Drinkwater is een actueel thema dat ook op basisscholen steeds meer aandacht krijgt. Het is belangrijk jonge kinderen op een aantrekkelijke manier te leren over de waarde van kraanwater. Schoon drinkwater is in de toekomst geen vanzelfsprekendheid meer, vindt Oasen.

Alle basisscholen en bibliotheken ontvangen deze maand een exemplaar van het nieuwe prentenboek ‘Het grote drinkwateravontuur van Sara en Amir’. Met het lezen van dit spannende boek ontdekken kinderen dat er veel komt kijken bij het maken van drinkwater. De directeur van Oasen, Walter van der Meer: “We zijn heel blij met dit illustratieve kraanwaterboek. Er valt zoveel over te vertellen én te leren. Volgend jaar is het 140 jaar geleden dat er voor het eerst schoon water via een waterleiding naar Gouda stroomde. Dat betekende toen het einde van de cholera-epidemie in deze stad. Om deze feestelijke gebeurtenis te vieren, laten we kinderen met dit boek ontdekken welke rol kraanwater in hun leven heeft. Ook leren zij hoe ze er slim mee kunnen omgaan en dat kraanwater een gezonde én duurzame dorstlesser is. We hopen dat het prentenboek veel wordt gelezen, zowel in de klas als thuis.”

Vliegende tijdbubbel

Het boek gaat over Sara en Amir die met de vliegende tijdbubbel van opa ontdekken hoe kraanwater wordt gemaakt, waarom we er zuinig mee moeten omgaan en waarom het belangrijk is voor je lichaam. Ook ontdekken kinderen dat er in de 19e eeuw nog geen schoon drinkwater was en hoe er van zout water drinkwater kan worden gemaakt. Het boek is erop gericht om kinderen kraanwaterwijzer te maken. Leerkrachten kunnen het verhaal voorlezen aan kinderen van groep 3 tot en met 5. Vanaf groep 5 kunnen leerlingen het ook zelfstandig gaan lezen. Vanaf eind december ligt het boek in 50 bibliotheken in de regio. De plek waar als kind werelden voor je open gaan. Met dit boek is een kijkje in de kraanwaterwereld voor iedereen binnen handbereik.

Luisterboek

Het prentenboek is ook in luistervorm beschikbaar. Daarnaast is er een handleiding gemaakt om het (voor)lezen nog leuker en interactiever te maken. Beiden zijn te vinden op www.oasen.nl/drinkwateravontuur.

Het prentenboek is op woensdag 21 december uitgereikt aan Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda. In de Chocoladefabriek, de Goudse stadbibliotheek, las hij samen met Walter van der Meer voor aan basisschoolleerlingen van de Goudakker.