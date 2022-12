Geslaagde wijnactie voor soroptimisten

37 minuten geleden

Algemeen 74 keer gelezen

GORINCHEM • De Soroptimistclub Merwekring heeft 2022 afgesloten met een fantastische opbrengst van de jaarlijkse wijnactie. Dit leverde een netto bedrag op 5300 euro dat is besteed aan drie goede doelen: Voedselbank Gorinchem kreeg 2250 euro, Stichting Leergeld 1775 euro en Voedselbank Leerdam 1275 euro.

Het bedrag van de Voedselbank Gorinchem en Leerdam wordt besteed aan 235 vrouwelijke cliënten van 18+, die elk een feestelijk verpakte Hema bon van 15 euro ontvangen. Het bedrag van de Stichting Leergeld wordt besteed om te voorkomen dat kinderen van 4 tot 18 jaar uit achterstandsgezinnen worden uitgesloten van de voor hen zo belangrijke sociale contacten. Uit de gelden wordt onder meer de contributie van sportclubs en verenigingen betaald of de kosten van iets extra’s op school.

De verkoopactie van wijn vond in 2022 voor de zesde keer plaats. Heel bewust gebeurt deze actie tegen het einde van het jaar. Op het moment dat menigeen een flesje wijn wil kopen met het oog op de komende feestdagen. Bij deze wijnactie is Wijnhandel Van Ouwerkerk in Arkel nauw betrokken, die niet alleen zorgt voor een aantal uitstekende wijnen, maar per fles circa 2,50 euro doneert voor een goed doel. De Soroptimisten kunnen mede daardoor terugkijken op een zeer geslaagde actie.

Soroptimistclub Merwekring is een serviceclub voor vakvrouwen. De club zet zich vooral in voor positieverbetering van vrouwen en kinderen. De club maakt deel uit van de Unie voor Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao, met ruim 3300 leden verdeeld over 101 clubs. Wereldwijd zijn er 72.000 leden verdeeld over ruim 3000 clubs in 120 landen. Meer informatie: www.soroptimist.nl.