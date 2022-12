Documentaire over Molenlandse volkszanger Gierson

do 22 dec 2022, 07:59

MOLENLANDEN • De zanger Gierson uit Nieuwpoort is de hoofdpersoon van een gloednieuwe mini-documentaire. Hij wordt hierin gevolgd tijdens de campagne voor zijn nieuwe single ‘Tijd voor de Zomer’.

In de documentaire, gemaakt door het Goudriaanse BeeldBruis is samenwerking met de band Sunset Yellow, zien we Gierson (in het dagelijks leven beter bekend als muzikale duizendpoot Jan de Gier afreizen naar Giessenburg.

Zijn optreden op het plein aan de Dorpsstraat wordt echter ruw verstoord door een concurrerende volkszanger. “De concurrentie in de Nederlandstalige scene is moordend en gaat er niet altijd mals aan toe”, vertelt hij voor de camera. “Iedereen wil als eerste die zomerhit.”

De mini-documentaire is te vinden op Youtube onder de naam Gierson – Tijd voor de Zomer. Onder dezelfde naam is het nummer ook te vinden op Spotify.