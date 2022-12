Buurtkastje aan de Wilhelminalaan in Oud-Alblas

wo 21 dec 2022, 12:08

Algemeen 224 keer gelezen

OUD-ALBLAS • Bij de familie Bas aan de Koningin Wilhelminalaan 25 in Oud-Alblas staat sinds kort een buurtkastje.

Het buurtkastje, dat in de voortuin staat, is 24/7 geopend en iedereen is welkom. “Kan je iets gebruiken? Pak het gerust. Heb je iets over? Zet het gerust in het kastje”, meldt Rianne Bas. “Zo helpen we elkaar niet alleen, maar werken we ook nog met elkaar tegen voedselverspilling!”

Via social media en mond-op-mondreclame heeft de familie al veel mensen op de hoogte weten te brengen van het buurtkastje. Maar graag willen ze ook de mensen zonder social media of zonder contacten in het dorp op de hoogte brengen.

“Misschien kunnen juist zij iets uit het kastje gebruiken omdat ze het financieel zwaar hebben, of omdat ze altijd van een ander afhankelijk zijn voor een boodschapje buiten het dorp.”

Op Facebook is het buurtkastje te vinden via de zoekterm ‘Buurtkastje Oud-Alblas’. Voor meer informatie: buurtkastjeoudalblas@gmail.com of 06-18664907.