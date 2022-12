Tweede Kamer wil spoedeisende zorg in Beatrixziekenhuis behouden

wo 21 dec 2022, 10:50

Algemeen 123 keer gelezen

GORINCHEM • Alle fracties in de Tweede Kamer hebben een motie van CDA en Groen Links gesteund om het open houden van spoedeisendehulpposten in streekziekenhuizen mogelijk te maken. Bij de normen van SEH-locaties moet ook worden gelet op de leefbaarheid en de nabijheid van zorg voor mensen.

Het kabinet is van plan om de 45-minutennorm los te laten en acute zorg op bepaalde plekken te concentreren, maar de Kamer is daar erg bezorgd over. De norm is nu dat vrijwel alle inwoners van Nederland binnen 45 minuten met een ambulance naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis gebracht kunnen worden. De steun voor de motie betekent dat ook de SEH in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem volgens de Kamer open moet kunnen blijven.

‘Goed nieuws’

Burgemeester Reinie Melissant reageerde op Twitter verheugd: ‘Dit is heel goed nieuws! Gelukkig overwint het gezonde verstand.’

Onderzoek

CDA en Groen Links, de indieners van de motie, verwijzen naar onderzoek in Denemarken. Daaruit blijkt dat het sluiten van spoedeisende hulp niet leidt tot betere of goedkopere zorg.

Petitie

De Arkelse Jeannette Hessels, die in november 2020 samen met Kitty van Ieperen een petitie startte tegen de sluiting van de SEH in Gorinchem, is ook blij met de steun voor de Haagse motie. “Het ziet er positief uit. Steun voor motie is hoopvol. Maar ik ben nog niet gerustgesteld. Ik moet eerst de stukken van de Tweede Kamer inzien. Het is de bedoeling dat het plan van minister Ernst Kuipers, voor het concentreren van zorg, in 2035 voltooid is.”

Leefbaarheid

Kuipers heeft nu aangegeven dat hij zich wel kan vinden in de Kamerwens om rekening te houden met de leefbaarheid en met een breed medisch perspectief.

Meer handtekeningen

De petitie van Hessels en Van Ieperen is nog niet aan de minister overhandigd. Hessels: “Die zouden we overhandigen tijdens een werkbezoek, hij heeft beloofd een keer op bezoek te komen in Gorinchem. Zo lang hij niet is geweest, kunnen mensen nog steeds ondertekenen. We hebben inmiddels bijna 27.000 handtekeningen, maar we hopen op 40.000 handtekeningen.”

De petitie van Hessels en Van Ieperen staat nog steeds online:

https://www.petities.com/behoud_spoedeisende_hulp_beatrix_ziekenhuis_gorinchem