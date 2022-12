Nieuwbouwplan Zouwenbos in Meerkerk gaat de verkoop in

wo 21 dec 2022, 09:22

MEERKERK • Afgelopen dinsdagavond is nieuwbouwplan Zouwenbos te Meerkerk in verkoop gegaan. In het inspiratiecentrum bij ThuisinBouwen aan de Energieweg te Meerkerk waren tientallen belangstellenden op de informatieavond afgekomen.

ThuisinBouwen is de ontwikkelaar en bouwpartner van het plan Zouwenbos. In het plan komen tien twee-onder-een kapwoningen en één vrijstaande woning. De woningen zijn voor verschillende doelgroepen geschikt doordat een slaapkamer op de begane grond in het ontwerp is meegenomen. De kopers worden geholpen in het op maat samenstellen van de woningen.

Gezien de ruime aanwezigheid van geïnteresseerden voorzien deze woningen in de enorme behoefte aan woningen in Meerkerk, meldt ThuisinBouwen. Voor meer informatie: www.zouwenbos.nl.