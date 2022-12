Corbion doneert veiligheidsschoenen aan Gilde Vakcollege Techniek

wo 21 dec 2022, 09:16

Algemeen 139 keer gelezen

GORINCHEM • Corbion heeft veiligheidsschoenen gedoneerd aan het Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem.

Bij Corbion zijn de veiligheidseisen op het gebied van veiligheidsschoenen voor medewerkers aangescherpt. Zij mogen alleen nog maar hoge schoenen dragen en geen lage schoenen.

De bestaande voorraad veiligheidsschoenen kan derhalve niet meer worden ingezet, maar zijn nog vrijwel nieuw en goed te gebruiken.

Corbion heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en daarom is besloten deze schoenen te schenken aan Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem. Een container vol veiligheidsschoenen voor hun nieuwe technische leerlingen, waarbij wij een bijdrage leveren aan maatschappelijk ondernemen en een duurzame wereld.