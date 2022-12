Opnieuw wensen welkom bij kerstwensboom ‘t Wingerds Hof in Wijngaarden

26 minuten geleden

Algemeen 91 keer gelezen

WIJNGAARDEN • Bij dorpshuis ‘t Wingerds Hof in Wijngaarden is na het succes van vorig jaar dit jaar opnieuw een kerstwensboom geplaatst.

Inwoners kunnen een wens ophangen voor iemand die veel voor hen heeft betekend, die een hart onder de riem kan gebruiken of die het verdient om eens in het licht te worden gezet. Meerdere wensen zullen met hulp van diverse Wingerdse ondernemers in vervulling gaan, in de de eerste week van 2023.