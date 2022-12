Bibliotheken in de regio doen mee aan actie ‘Warme kamers’

33 minuten geleden

Algemeen 74 keer gelezen

REGIO • De bibliotheken in de regio hebben zich aangesloten bij de actie ‘Warme kamers’ van het Leger des Heils.

Bibliotheken op de volgende locaties doen mee: Alblasserdam, Barendrecht (Carnisselande en Kruispunt), Boven-Hardinxveld, Dordrecht (Stadsbibliotheek, Crabbehof, Stadspolders en Sterrenburg), Giessenburg, Gorinchem Centrum, Groot-Ammers, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Ridderkerk Centrum, Sliedrecht en Zwijndrecht Walburg.

De openingstijden staan op www.debibliotheekaanzet.nl/vestigingen. Mensen zijn hier welkom om op te warmen, de krant te lezen, een spelletje te doen met je kind of een praatje te maken. Ook zijn er plekken om te studeren of te werken.

Ankie Kesseler, directeur van De Bibliotheek AanZet: “Het is voor ons heel vanzelfsprekend om hieraan mee te doen. In de bibliotheek is iedereen altijd welkom. Het is een fijne plek om te zijn en te ontmoeten. Het maakt niet uit of je lid bent van de bieb of niet. Er is gratis WiFi en de verwarming staat aan.”