Rovanda Handel en Techniek opent nieuw bedrijfspand in Groot-Ammers

45 minuten geleden

Algemeen 321 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Meer vierkante meters, een betere zichtlocatie en een efficiënte indeling; de nieuwe vestiging van Rovanda Handel en Techniek aan de Transportweg in Groot-Ammers heeft vele voordelen.

De opening vond maandag plaats. Boaz van Dalen, kleinzoon van eigenaar Rook van Dalen, knipte daarvoor een lint door.

Er waren meerdere aanleidingen voor Van Dalen om voor het onderkomen van de leverancier van materialen voor onder meer autobedrijven, hoveniers, de agrarische sector, de bouw en de industrie uit te gaan kijken naar een nieuw bedrijfspand in Groot-Ammers.

”We zaten in een huurpand, met een gedateerde inrichting”, vertelt hij. “Daarnaast is het een succesvolle vestiging van ons bedrijf. Er was de afgelopen jaren een sterke groei en er zijn zeker nog meer mogelijkheden. In ons nieuwe pand kunnen we daar ruimte aan bieden.”

Het volledige artikel staat donderdag in Het Kontakt.