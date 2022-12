Schelluinen heeft er een kunstwerk bij, maar wat stelt het voor?

SCHELLUINEN • In Schelluinen staat sinds enkele weken een nieuw kunstwerk. Op de hoek van de Commanderijstraat en de Berkenlaan, voor het nieuwe Multi Functionele Centrum, staat ‘Stroming’.

Het kunstwerk is een initiatief van Dorpsberaad Schelluinen en is er gekomen ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van het dorp. Vanwege corona kon er geen feest gehouden worden en toen is gekozen voor een kunstwerk. Diverse lokale kunstenaars werden benaderd om een inschrijving te doen. De wens was een kunstwerk dat bij Schelluinen past voor alle inwoners van Schelluinen.

Blijvend karakter

Ook moest het kunstwerk een blijvend karakter hebben en robuust zijn, zodat het in de openbare ruimte kan. Uiteindelijk werd gekozen voor het kunstwerk ‘Stroming’ van Evert van Lopik uit Hardinxveld-Giessendam.

“Het lijkt eenvoudig om te maken, maar het was echt een knap stukje werk”, zo blikt hij terug op de vervaardiging van het kunstwerk. “De buiging moest op de goede manier gedaan worden. Er gingen wat voorstellen heen en weer totdat zowel ik als de commissie tevreden waren.”

Beweging

“Wat het voorstelt moet je maar niet vragen”, vervolgt Evert. “Het gebouw is heel strak een modern een het kunstwerk is een beweging tegen het strakke gebouw. Of je zou het kunstwerk kunnen beschouwen als een verwijzing naar het water dat om Schelluinen heen slingert. Maar misschien is dat een beetje vergezocht. Wat het eigenlijk gewoon is: een beeld dat op zichzelf een zekere kracht in zich heeft.”

Het kunstwerk is van 2 cm dik staal gemaakt. Daaroverheen zit een aluminiumachtige afdeklaag. Evert: “Ik vind het er prachtig staan. Het zou alleen mooi zijn als er licht onder geplaatst wordt. Dan wordt het nog mooier. Maar dat gebeurt misschien nog wel een keer.”