ingezonden mededeling

3 leuke persoonlijke cadeaus die je aan je geliefden kunt geven!

zo 18 dec 2022, 10:25

Algemeen 59 keer gelezen

Kerstmis is de mooiste tijd van het jaar! Het is een tijd om te geven en liefde en vreugde te verspreiden. Als je op zoek bent naar een uniek en speciaal cadeau voor je geliefden deze feestdagen, dan ben je hier op de juiste plek.

Wij hebben 3 van de leukste kerstcadeaus verzameld die je geliefden zullen doen glimlachen!

Gepersonaliseerde fotolijsten

Naast het feit dat een foto duizend woorden waard is, is een gepersonaliseerd fotolijstje een cadeau waardoor je dierbaren zich speciaal zullen voelen. Het lijstje kan gegraveerd worden met een speciale boodschap, datum of een naam. Dit cadeau is vooral geweldig om te geven aan goede vrienden, je geliefde, je ouders of grootouders. koppels, ouders en grootouders. Fotolijsten zijn een prachtig decoratiestuk en kunnen aan de muur worden gehangen of op een tafel worden gezet. Het fijne is dat zo’n cadeau nog jarenlang meegaat en dat je als ontvanger met regelmaat aan mooie momenten terug kunt denken.

Bedruk een mok

Iedereen houdt van een goede koffiemok. En wat is een betere manier om je geliefden te laten zien hoeveel je om ze geeft dan ze een gepersonaliseerde mok te geven. Mokken bedrukken wordt steeds populairder en dit is dan ook niet zonder reden. Je kunt kiezen voor een leuk thematisch design die te maken heeft met de hobby of passie van de ontvanger. Denk aan een mok met de hoofdpersonen in Game of Thrones of een specifieke voetbal club. Je kunt er ook voor kiezen om een mooie foto uit te zoeken en deze op de mok te laten bedrukken. Heeft de ontvanger soms wat gekke uitspraken? Laat deze dan vereeuwigen op een mok! De mogelijkheden zijn eindeloos. Dit cadeau is perfect voor beste vrienden, familieleden of collega’s. Het is een attent geschenk dat zowel leuk als nuttig is.

Glazen om mee te proosten

Het personaliseren van spullen is vandaag de dag erg makkelijk. De mogelijkheden zijn eindeloos. Het bedrukken van glazen is ook een enorm leuke optie. Denk eerst na over het favoriete drankje van de persoon of het paar. Is dit gin tonic? Of drinken ze liever een biertje? Afhankelijk van het favoriete drankje kun je een mooi glas uitzoeken. Is iemand een echte theeleut? Dan kun je ook altijd nog eens kijken naar de prachtige mokken die je kunt verkrijgen. Je kunt ervoor kiezen om de initialen of de namen van de personen te laten bedrukken op het glas. Proost!