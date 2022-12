Muziekvereniging Excelsior Alblasserdam start Nieuw Talent Orkest voor volwassenen

ma 19 dec 2022, 09:50

ALBLASSERDAM • Muziekvereniging Excelsior uit Alblasserdam start een Nieuw Talent Orkest.

Dat is een muziekproject voor volwassenen. Zij gaan een instrument leren bespelen en samen muziek maken. “Samen muziek maken geeft onwijs veel plezier en maakt simpelweg gelukkig”, aldus Excelsior. “Het geeft een doel en structuur, want oefenen hoort erbij. Daarbij is het ook nog eens hartstikke sociaal en leer je veel nieuwe mensen kennen. Alle reden voor Nieuw Talent Orkest Alblasserdam en omstreken.”

Nieuw Talent Orkest is een inmiddels beproefd concept, waardoor veel mensen het plezier van samen muziek maken hebben ontdekt. Het is een project waarbij volwassenen in tien repetities van twee uren enthousiast gemaakt worden om een blaas- of slagwerk te leren bespelen en samen muziek te maken. Er is geen drempel. Je hoeft geen muzikale ervaring te hebben of noten te kunnen lezen. Het uitgangspunt is: iedereen heeft het talent om muziek te maken. De sfeer is ongedwongen, fouten maken mag, er wordt veel herhaald en het plezier staat voorop. De pauze is minstens zo belangrijk als de repetitie en daar wordt dus de tijd voor genomen.

Wie altijd al een blaas- of slagwerkinstrument heeft willen leren bespelen, kan zich aanmelden. In tien repetities ervaren deelnemers hoe fantastisch het is om samen muziek te maken. De eerste repetitie is op zaterdagochtend 25 februari 2023 om 09.30 uur in de bijzaal van de Elthetokerk in Alblasserdam. Het project staat onder de enthousiaste muzikale leiding van Guus Pieksma en Annewiep Bloem, initiatiefnemers van dit succesvolle concept. Ook de eigen dirigent Dominique Capelle is nauw betrokken bij de uitvoering van dit Nieuw Talent Orkest.

Om mee te kunnen doen hoef je geen muzikale ervaring te hebben of noten te kunnen lezen. De vereniging zorgt voor een instrument en lessenaar. Deelnemers kunnen kiezen uit klarinet, dwarsfluit, saxofoon, hoorn, trompet, trombone, bariton, euphonium, bastuba en slagwerk. Verder krijgen deelnemers een complete orkestmap. Kosten bedragen 125 euro. Voor meer informatie en aanmelden: Jaap Dorland via 06-42007181 of j.dorland@lijbrandt.nl.