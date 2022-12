Regiokoor Musica Pro Deo zoekt zangers voor Choral Evensong Pasen-project

MEERKERK • Regiokoor Musica Pro Deo wil graag meer zangers de gelegenheid geven om met hen een Choral Evensong in te studeren.

Vanaf woensdag 11 januari start Musica Pro Deo met de repetities voor de uitvoering van zondag 26 maart in de Ichthuskerk in Meerkerk.

Met name de mannen zouden het heel fijn vinden als ze versterking krijgen, maar ook vrouwen zijn welkom. Het koor benadrukt dat ze geen professionals zijn en dat het sociale aspect minstens zo belangrijk is.

Een Choral Evensong is het avondgebed van de Anglicaanse Kerk, meestal gezongen door het koor en daarom Choral Evensong genoemd. Het dagelijks zingen van de ‘Evensong’ behoort tot de vaste taken van ieder Engels koor verbonden aan kerk, kathedraal of college.

De liturgie van de ‘Choral Evensong’ is al eeuwenlang dezelfde en staat als een huis met haar ‘Psalms’, Hymnes, haar twee schriftlezingen (’Lessons’) uit Oude Testament en Nieuwe Testament, gevolgd door de ‘Canticles’ (betekent: Lofzang).

Opmerkelijk aan een Choral Evensong is de combinatie van een ingetogen gebedsdienst met een veelvoud aan muzikale vormen en stijlen.

Musica Pro Deo repeteert wekelijks op woensdagavond van 20:00 tot 21:50 uur. Voor opgave en meer informatie: musicaprodeo@outlook.com of www.musicaprodeo.nl.