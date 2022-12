Twaalf daklozen in Molenlanden, de jongste is veertien

ma 19 dec 2022, 08:15

Algemeen 1.383 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden telt twaalf geregistreerde dakloze mensen. De jongste is veertien jaar. Hij staat samen met zijn ouders ingeschreven. De oudste is 56 jaar.

Dat meldt de gemeente Molenlanden naar aanleiding van vragen die de fractie van Progressief Molenlanden (PM) hierover vorige week stelde.

Sommige dak- en thuislozen zijn niet in beeld, omdat ze nergens geregistreerd staan. Op het moment zijn er geen signalen dat er dergelijke dak- en thuislozen zijn in Molenlanden.

Al sinds 2016 werken zorgaanbieders, gemeenten en woningcorporaties in de regio’s Drechtsteden en Alblasserwaard samen aan de huisvesting voor kwetsbare groepen. De geregistreerde dakloze mensen spreken met regelmaat het sociaal team, onder andere over het aanvragen van een uitkering, de zoektocht naar een passende woning, eventuele begeleiding en de post.

Vanuit Jeugdhulp wordt er vanaf de leeftijd van zestien jaar een ondersteuningsplan ontwikkeld waarin het toekomstperspectief wordt meegenomen vanaf achttien jaar. Ook wonen kan daar een onderdeel van zijn.

“We werken als gemeente mee aan de aanpak huisvesting kwetsbare groepen (HKG), waarin we de ambitie hebben uitgesproken om drie à vier woningen voor Housing First beschikbaar te stellen, juist voor die mensen die wel eerst een woning nodig hebben”, meldt de gemeente Molenlanden verder. “Een andere woning dan maatschappelijke opvang is natuurlijk altijd beter, gezien de financiële kant, maar ook de persoonlijke situatie vaak. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een beschermd wonen vorm in sommige situaties.”

Op dit moment zijn er geen signalen van overlast door dak- en thuislozen in de gemeente Molenlanden.