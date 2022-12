Eerste Kerst Event Groot-Ammers druk bezocht

GIESSENBURG • Het was dringen geblazen, vrijdagavond op het Kerst Event Groot-Ammers.

Het Oranjeplein was afgeladen met bezoekers uit het dorp en de omgeving, die afkwamen op de kramen van onder meer de winkeliers, verenigingen en ijsclub De Telegraaf. Met feestelijke verlichting en vuurkorven was een sfeervolle markt neergezet.

Daarnaast waren er diverse optredens van onder een a capella damestrio en een kinderkoor. Rob Favier vertelde in de kerststal het kerstverhaal. In een wensboom konden wensen opgehangen worden. Last but not least: de kramen waar warme dranken en etenswaren werden verkocht hadden over klandizie niet te klagen.